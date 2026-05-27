脳梗塞を発症し治療中の元SKE48の鈴木愛來（さら）さん（19）が5月26日、自身の公式Xを更新。

退院したことを明かしました。



【写真を見る】脳梗塞 治療中・鈴木愛來さん(19) 退院を報告 手術受け 「注射の跡は23箇所」「頭には大きな傷も残ってしまいましたが」 医療関係者に感謝 「本当にたくさんの方々に支えていただいて」





鈴木愛來さんは「今日、無事退院してきました」と、報告。



続けて「注射の跡は23箇所、あざもたくさんできて、頭には大きな傷も残ってしまいましたが、先生や看護師さんをはじめ、本当にたくさんの方々に支えていただいてここまで来ることができました。」と、記しました。





そして「みんなに会えなくなってしまうんじゃないかと不安でいっぱいの毎日。もう無理かもしれないと思ったことは何度もあったけど、それでもなんとか頑張りました。」と、綴りました。





鈴木愛來さんは「今すぐ元通りとはいかない部分もありますが、こうしてまた日常を過ごせることが本当に幸せです」と、投稿。



続けて「落ち着いたらこれまでのことも話したいし、みんなとお話しできる機会もつくりたいです！」「まずは日常生活から少しずつ、自分のペースで前を向いて過ごしていきたいと思います」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「まずは退院おめでとう ゆっくり治療に専念してください いつも応援しています」・「退院おめでとうございます。焦らずにゆっくりと自分のペースで過ごしてくださいね。応援してるよ」・「まずは良かった〜 それから笑顔が見たい」などの反響が寄せられています。









鈴木さんは今年2月に脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを所属事務所が公表。その後、2月28日に退院を報告していましたが、3月14日には「5月に手術することが決まった」と明かしていました。



そして5月9日には、予定していた「Nü FEEL.」への加入を見送ることを自身のXで公表。「体調や今後の治療等を踏まえ、時間をかけて何度も考えた結果、今回の加入を見送らせていただくという決断に至りました」と心境を綴っていました。



更に、5月17日は、自身の公式Xで「集中治療室から戻ってきました 想像してた10倍くらい大変だ」と投稿していました。





鈴木さんは2023年8月にSKE48の12期生オーディションに合格し、2025年2月いっぱいで同グループとしての活動を終了。今年1月に「Nü FEEL.」への加入を公表していましたが、直後に脳梗塞を発症し、2月14日に予定されていたお披露目イベントへの出演も叶わず、療養生活を余儀なくされていました。









【担当：芸能情報ステーション】