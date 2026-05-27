

木村佳乃＆浅田真央

木村佳乃、浅田真央が27日、都内で行われた『アルソア ブランドリニューアル＆新製品発表会』に出席した。

化粧品・健康食品等の研究開発・製造・販売を手掛けるアルソア慧央グループが創立55周年に先駆けてブランドをリニューアル。これに合わせスキンケア製品を一新させる。

同社製品を長く愛用しているという木村と浅田はこの日、新スキンケア広告ビジュアルと同じ白のドレスに身を包み登壇。

アルソアの各担当者から、生分解性に優れた石けんや、年齢肌に寄り添う『セルシリーズ』、三相乳化技術により界面活性剤（乳化剤）ゼロを実現した新製品のスポットケア美容液『アルソア エッセンシャルセラム』などについてプレゼンテーションを受けた。

オーガニックファームでのブルーローズ栽培の苦労が語られた直後、本物のブルーローズが贈られるサプライズ演出も。花束を受け取った木村は「本当にいただけるんですか！知らなかったのでとっても嬉しいです！実物は初めて見たのですが、とってもいい香りですね」と感激。浅田も「いつかブルーローズの香りを嗅いでみたいね、といつも木村さんと話していたので、今日いただくことができてとても感動しました」と喜んだ。