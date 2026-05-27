明日28日は低気圧が近づく北海道や東北では、午後には広い範囲で雨や雷雨となるでしょう。風も強まり荒れた天気となりそうです。関東から西は所々で雨が降り、日本海側ほど雨が降りやすい見込みです。明後日29日は北日本の雨もやんで、次第に晴れるでしょう。29日から関東から西で真夏日が続出する予想で、真夏並みの暑さ対策が欠かせません。

明日28日は北日本で雨や雷雨 関東から西は日本海側ほど雨

今日27日(水)は、九州や四国を中心にまとまった雨となりました。24時間降水量は、鹿児島県の屋久島町尾之間(オノアイダ)で217.0ミリ(午前10時40分まで)、肝付町の内之浦(ウチノウラ)で 210.0ミリ(午前9時40分まで)など200ミリを超えた所もあり、今年一番の大雨となりました。

明日28日(木)は西日本の雨は降っても比較的短く、弱い見込みです。強い雨の範囲は北へ移る見込みです。低気圧が近づく北海道や東北では、午後から広い範囲で雨が降り、雷雨になる所もあるでしょう。夜の帰宅時間帯は、沿岸部を中心に風も強まり、荒れた天気に注意が必要です。



明日28日(木)は、関東から西は雲が多いものの、日差しはありそうです。ただ、所々で雨が降るため、念のため傘を備えておくと安心です。山陰から北陸にかけての日本海側では午後は雨が降りやすいでしょう。



全国的に湿度が高く、気温は平年並みか平年よりもやや高い見込みです。室内でも、まだ5月だからと考えず、エアコンなどで涼しくしてお過ごしください。

なお、明日28日は、沖縄県八重山地方に「熱中症警戒アラート」が発表されています。危険な暑さになりますので、屋外への外出は短い時間にするなど暑さを避けるようにしましょう。

29日から強い日差し+真夏日急増へ 真夏並みの熱中症対策を

明後日29日(金)は北日本も雨はやんで、広い範囲で晴れるでしょう。東日本や西日本は朝から強い日差しでみるみる気温が上がります。29日(金)頃からこれまでよりも一段と暑くなるでしょう。



予想最高気温は、29日(金)は東京で31℃とこの時期としては厳しい暑さです。その後も仙台でも30℃に迫り、東京や大阪、福岡など30℃前後の日が続く見込みで、真夏日が一気に増えそうです。これまでよりも湿度が高くなる分、かなり蒸し暑く感じられるでしょう。

運動会の練習や屋外でのイベントも多く行われる時期ですが、水分はこまめにとるなど、真夏並みの熱中症対策を行いましょう。

台風6号 発達・北上へ 5月最終日は「強い勢力」で沖縄の南へ

今日27日(水)午前9時、カロリン諸島で、台風6号「チャンミー」が発生しました。

午後3時現在、中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風6号は今後、フィリピンの東を発達しながら北上する見込みです。



30日(土)には暴風域を伴い、31日(日)には「強い」勢力で沖縄の南へ進み、さらに6月1日(月)には「強い」勢力のまま沖縄に近づく可能性が出ています。沖縄では早めに台風に備えてください。



来週は、本州付近の天気にも影響を与える可能性がありますので、今後の動向に注意が必要です。