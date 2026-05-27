L→R：のんのん（B, Cho）、あゆみ（Vo, G）、ジンちゃん（Dr, Cho）

komsumeが、ユークリッド・エージェンシーへの所属を発表した。

komsumeは、2025年には大型フェス＜JAPAN JAM 2025＞へ出演し、日本テレビ「バズリズム02」内企画「これがバズるぞ！2025」では3位に選出されるなど、注目を集めている神戸発3ピースガールズロックバンドだ。

所属発表にあわせ、バンド初となるワンマンライブ＜一心同体＞の開催、さらに3カ月連続配信リリースも解禁された。

6月3日リリースの第1弾配信シングル「OK!」は、“音楽の楽しさこそ原点”をテーマに制作されたポジティブチューンだという。ライブで拳を突き上げたくなる疾走感と前向きなメッセージが詰め込まれた、komsumeの新たなスタートを彩る一曲に仕上がったとのことだ。

また、ユークリッド・エージェンシー所属にあたり、メンバーコメントが到着した。さらに、今回所属する事務所の先輩でもあるArakezuriの石坂亮輔（G）をはじめ、komsumeと親交のあるBray me、Brown Basket、COPES、goomiey、ライブハウス関係者など総勢46名から祝福メッセージが寄せられた。

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◾️あゆみ コメント

チームができました！

最初は1人で部屋でなんとなく作っていた音楽が、のんちゃん・ジンちゃんというメンバーを得て、さらに多くの仲間を得ることができました。

メンバーがいるだけでも幸せ者だと思いますが、他にもたくさんの人たちが私たちと一緒にやりたいと言ってくれたことが、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

それと同時に、仲間が増えるにつれ、それなりのプレッシャーを背負うことにもなると思っています。

今まで意識してこなかった、“仲間がいてこそ”のプレッシャーにも存分に浸かりながら、また新しい気持ちで進んでいけたらと思います！

どう転んでも楽しい方に！

全力で頑張ります！

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◾️のんのん コメント

始まりは、あゆみと”バンドしよう”って二人で始めたところからでした。

そこにジンちゃんが加入してくれて、次は事務所の大人の方々にお世話になることになりました。

気づけば、本当にたくさんの人に支えてもらって、助けてもらってきたなあと思います。

これからは、3人だけじゃできなかったことも、事務所のみなさんに力を貸していただきながら、楽しそうな方へ全力で進んでいきたいです！

これからもkomsumeを応援してもらえたら嬉しいです！

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◾️ジンちゃん コメント

加入してから3年目になりますが、バンド活動は本当に楽しく、毎日ワクワクすることばかりでした。

これからは事務所のみなさんにも力を貸していただきながら、もっともっと前へ進み、今まで見たことのない景色をみなさんと一緒に見られるよう突き進んでいきます！

これからもよろしくお願いします！

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◆komsumeへの祝福コメント

◾️ワンマンライブ＜一心同体＞ ◎神戸開催

日程：2026年8月22日（土）

会場：music zoo KOBE 太陽と虎

開場：17:30 / 開演：18:00 ◎東京開催

日程：2026年9月6日（日）

会場：渋谷CLUB CRAWL

開場：17:30 / 開演：18:00

◾️3カ月連続配信リリース情報

◎1曲目「OK!」

配信日：2026年6月3日（水）

配信URL：https://nex-tone.link/A00218330 ◎2曲目「リコリス」

配信日：2026年7月1日（水） ◎3曲目「orion」

配信日：2026年8月5日（水）

関連リンク

◆komsume オフィシャルリンク

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◾️Arakezuri Gt.石坂亮輔 コメント

2ndLINEで出会ったkomsumeが同じ事務所に所属しました。

血の気や武骨、渾身、といった人間の一部を引用して表す言葉が似合うバンド。

Dr.Cho.ジンちゃんはウニとか言われてるらしいけど。・・・ウニ？？

どこが小娘やねんってライブをするから騙された人もいるやろな。

キュートでポップでファニーとは真反対なので初めて出会う方はご注意を。

Vo.Gt.あゆみの心にブッ刺さる歌、Ba.Cho.のんちゃんの体の芯を震わせるベース、Dr.Cho.ジンのウニを求めてる方はぜひ。

そこに足りてないキュートでポップでファニーなマネージャーいくらちゃん(男)が着任するのでkomsumeの全てのバランスが癖になると思います。

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◾️Bray me Vo.Gt.こたに コメント

引き続き、自分達の大好きな音楽を、その音楽を大切にしてくれる人達と共に、届くべき人のところまでガムシャラに届けて下さい✌楽しみにしてる！

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◾️Bray me Gt.イトウアンリ コメント

3人がゴツい音でかっこいい音楽してて最高のバンドです！バク裂にこれからもよろしくね！

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◾️Bray me Ba.SAKKO コメント

真っ直ぐがむしゃらに音楽を鳴らす3人の姿が本当にカッコ良い

また一緒にやれるのを楽しみにしてます！おめでとう！

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◾️Bray me Dr.ありさ コメント

3人にしか鳴らせない音をこれからも思いのままに、楽しみながら響かせていってね！

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◾️Brown Basket コメント

komsumeの皆様、ユークリッド・エージェンシーへの所属おめでとうございます！

先月2026.4.9 KYOTO MUSEで行われた”LIVEHOUSE UNITY”というイベントが初共演でした。

このイベントは、KYOTO MUSE、神戸:太陽と虎、渋谷Spotify O-Crest、名古屋R.A.D、福岡Queblickの5ライブハウスが推薦する地元の若手を集めた対バンイベントとなっており、

我々Brown BasketはKYOTO MUSE代表、komsumeは神戸:太陽と虎代表としての出演でした。

今月2026.5.10神戸で行われた、太陽と虎が運営するCOMING KOBE26でも同じステージで出番が前後になっており、そこでも少しライブを見ていました。

その時のkomsumeのライブは、太陽と虎をホームにするバンドとして、覚悟を持ってステージに立っているように見えました。

地元のライブハウスやフェスへの誇りを胸に、これからも各地で闘って行けたらと思います。

今後ともよろしく！！

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◾️COPES Gt.Vo.カメイナナコ コメント

ユークリッド・エージェンシーへの所属おめでとうございます！！

komsumeとは1年前に出会って、ここ最近会う機会が増えて距離もグッと縮まって嬉しいなって思ってます、可愛くて面白い3人が鳴らすカッコいいkomsumeの音楽は本当に最高なので、どこまでも行っちゃってください！！！！

打ち上げいつも一緒にいっぱい話せて嬉しい！これからもよろしくね！！！！

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◾️CULTURES!!! コメント

この度は事務所所属おめでとうございます！

去年のkomsumeのツアーに出演させていただいたときに初めてライブを見て、めっちゃくちゃパワフルな歌声に衝撃を受けました。

その声と演奏を武器にどこまでも突き進んで欲しいです。

改めておめでとうございます！

また対バンできる日を楽しみにしてます

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◾️cupid tem Ba.Vo.焼き鳥 コメント

komsumeの皆様、事務所所属、誠におめでとうございます！

komsumeは楽曲も良くてライブも本当に楽しくて、強烈にカッコいい私が尊敬しているバンドのひとつです。

おめでたい報告ですが「そらそう」という感じです。こんな素晴らしいライブをするバンド、事務所に所属してた方がいいに決まってますから！

またここからkomsumeの最強の楽曲、最強のライブが見られると思うと本当に嬉しいですし、我々もメキメキがんばらねば！の気持ちです。

これからのkomsumeを超絶！楽しみにしております。

改めて、事務所所属おめでとうございます！これからも宜しくお願いします！

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◾️cupid tem Dr.るなぴ コメント

komsumeのみなさま、所属おめでとうございます！

komsumeをはじめて観た時、カッコ良すぎて全身が痺れたのを今でも覚えています！！！

cupid temの初企画ライブに出演してくれた時も最高にかっこいいライブをしてくださってフロアを盛り上げてくれて超嬉しかったです♪

そんなkomsumeがユークリッド・エージェンシーに所属すると聞いて、とても嬉しいと同時に私たちも頑張ろうと思えました！

人柄も曲もライブも超！好きな3人がこれからもっと羽ばたけることを祈っています♡

あゆみさん、のんちゃん、ジンちゃんだーーいすきです！ちゅ！

これからも末永くよろしくお願いします♡

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◾️Daisycall コメント

所属おめでとうございます！

komsumeとは出会ってからもうかなりの時間が経って色んな思い出を共有できる関係になってきました。

なので、先輩っていうよりかは友達って感覚かな。

メンバー全員が負けん気が強くて、出会った頃からずっとブレずに芯を貫いているところにいつも僕達も刺激をもらってます、人間臭い格好良いバンド！

これからもよろしく！

お互い強くなってまたツーマンやろう！

余談ですが、うちのやなぎ(Dr.)だけなぜか姐さん呼びなので、ぜひ今度やなぎお貸しするので4ピースガールズバンド編成でライブしてください！見に行きます！

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◾️EVE OF THE LAIN Vo.Gt.惣田航平 コメント

komsumeのみんな

ユークリッド・エージェンシー所属おめでとう！

大切な友達の嬉しいお知らせは自分のことのように嬉しいです

いつも楽しそうにしている3人が印象的なのでこれからもそのまま突き進んでください！

対バンするたびにかっこよくなってるなと思っているので、俺らも負けないようにかっこよくなります

また対バンしてくれたら嬉しいな〜

うちらｺﾑｽﾒｯの未来が明るく続きますように

p.s.あゆみはもっと笑っていこ

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◾️EVE OF THE LAIN Ba.まっきい コメント

何が変わるんかわからんけどおめでとう！

後輩やけどライブめっちゃかっこいいなって思ってるで！

またツーマンしよう！

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◾️EVE OF THE LAIN Gt.岩根大旗 コメント

事務所所属おめでとう！

自分の事のようにうれしいうれしい！

ツーマンはいつかなー？？？？？

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◾️EVE OF THE LAIN Dr.齋藤大河 コメント

うちらイブオブ！

とりあえず所属おめでとう！！！

あんなに小さかった小娘がこんなに大きくなってお兄さん嬉しいです！またぜひ一緒にやろー！

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◾️goomiey Gt.Vo.平山舞桜 コメント

komsume事務所所属おめでとう！！

魅力的な3人が集まることで生まれる相乗効果で、楽曲もライブも本当に最高なバンドだと思っています。

友達としてもファンとしても、これからもっとたくさんの人に届いていく姿を想像すると、とても嬉しいです。

勝手に戦友だと思っています！また対バンしようね！！

komsume、どこまでもいけー！！

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◾️goomiey Ba.Cho.鎌田あかり コメント

komsume、事務所所属おめでとうございます！！

聴いたら元気を貰える、そんなバンドだと私は思っています。

komsumeの素敵な音楽が、沢山の人が周りに集まるような3人の人柄が、もっともっと多くの人に知ってもらえると思うととても嬉しいです。

また一緒に出来るように私たちgoomieyも頑張ります！！

本当におめでとう！！

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◾️goomiey Dr.Cho.おり コメント

komsume、事務所所属おめでとうございます！

「小娘」という名前からは想像できないくらい力強くて熱い3人の音楽がより多くの場所に届いていくのがめちゃくちゃ楽しみです。

さあきっとここから始まってく！

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◾️一般社団法人ハッシャダイソーシャル CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式 事業責任者 飯塚遼馬 コメント

CHOOSE YOUR LIFE FES#18歳の成人式では、これまで三度にわたり楽曲をご提供いただき、また株式会社ロッテ クーリッシュ様との若者応援企画ではMVでもご一緒させていただきました。

初めて「アルストロメリア」を聴いたとき、大人になっていく不安や戸惑い、それでも前に進もうとする心の叫びが、まさに私たちが現場で出会ってきた若者たちの声そのものだと感じました。

彼女たちの音楽は、まだ何者でもない自分に「それでもいい」と伝えてくれる。そんな、多くの人にとっての“応援歌”になる力を持っていると思っています。

komsumeの音楽が、これからさらに多くの人へ届いていく未来を、本当に楽しみにしています。

ユークリッド・エージェンシーご所属、心よりおめでとうございます。

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◾️ヒグラシVo.Gt.中田安信 コメント

お互いバンドを始めた頃からずっと一緒に戦ってきたkomsumeが、今回ユークリッド・エージェンシーに所属すると聞いた時は、嬉しさと悔しさが入り混じる気持ちでした。

これからもかっこいいバンド同士、しのぎを削り合える関係でいてください。

改めて、本当におめでとうございます。

3人とも心も体も壊さず、これからも突っ走ってください。

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◾️インタールードGt.Vo.たしろひな コメント

この度は所属決定おめでとうございます！

対バンする度に、3人のまっすぐなかっこよさに圧倒されています！

年齢は少し離れているけれど、ずっとライバルでいられ続けるように頑張りたいと思える存在。

しっかり戦っていきたいです！

これからも沢山の場所にkomsumeの音楽が広がっていきますように！大好きです！

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◾️IrisaVior コメント

komsume 様

新譜リリース及び事務所所属おめでとう御座います。

2年前リリースツアーで福岡に来て初めて出会った時から変わらず強烈に真っ直ぐ飛んでいくGt.Vo.あゆみの声はどんな大きなステージでも通用するkomsume最強の武器だと思っています。

我々IrisaVior同世代として、お互いを磨き合える仲間が大きな1歩を進むこと心からメンバー一同嬉しく感じております。

これからも、より一層共演の機会を増やして研磨していきましょう。

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◾️ライブハウス「KINGSX」/店長 藤村優 コメント

komsume、ユークリッド所属おめでとう！

走り出したばっかの時から知ってるから、自分ごとのように嬉しい！

神戸のバンドが、これからもっと大きくなって大活躍する事を願ってます！

またキンクロにもライブしに来てねー！

あ！

所属事務所の先輩にArakezuriって先輩いるから気をつけてな！

髪の毛赤いやつにロクなやつおらんから！ほんまに！

あ！

あと、なんでmの後、uないん？

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◾️Lailah Gt.Vo.イナダショウト コメント

事務所所属おめでとう！

神戸から革命起こしていこうぜ！

俺たちも負けじとぶっちぎるぜ〜！

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◾️Lailah Ba.たかオ コメント

推しソングは「バク」(｀▽´)

また対バンした時聴かせてな！！

おめでとう！

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◾️Lailah Dr.けいすけ コメント

初めて対バンした時、衝撃で気づいたらステージ袖で見てた！

それが全てです。

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◾️Lailah Gt.リュウ コメント

自主企画に出てもらったり、

Tシャツのモデルやってもらったり、

同じ神戸拠点の仲間として切っても切れない縁があると思ってます！

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◾️ライブハウス「LIVE SQUARE 2nd LINE」/店長 上枝 コメント

komsume、事務所所属おめでとう！

一番初めにバンド名を見たのはライブハウスのHP、すごいメンツの中にO.Aでkömsume(改名前のバンド名)って書いてた。

öが変換できなくて本当に困ったのを覚えてる。

今ではみんなのおかげで変換できます。

そこから沢山誘わせてもらって、僕が2nd LINEに来た時にも真っ先に誘わせてもらったのを覚えてます。

ライブはもちろんパワフルで、でも人柄が出る瞬間であったり、同じ楽曲をライブで見たとしても毎回違うkomsumeのライブに毎回驚かせられます。

そういえばメンバーに、「初期の頃から私たちを気にかけて頂いて..」なんて言葉をもらったけど、こっちのセリフだし、自分たちを貫きながらもみんなを大切にしようとするそういう人柄が本当に大好き！

これからもやりたいようにやっちゃってください！

(出会った頃からずっと言うてる気がする)

ずっと応援してます！

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◾️カメラマン/マスダ ユウタ コメント

komsume、ユークリッド・エージェンシー所属おめでとう！

撮り始めて2年、全国色んなとこ周ったね。この2年、君たちのおかげで成長出来た気がします！一緒にもっともっとでっかいステージ行こうや、写真は任せて下さい！

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◾️未完成少年Vo.たなかゆういち コメント

Dear あゆみ、のんのん、ジンちゃん

ごきげんよう！未完成少年Vo.田中優一です！

この応援コメントは美容院でパーマをかけてる最中に書かせてもらっています。完成が楽しみ！

この度はユークリッド・エージェンシーへの所属決定おめでとう！

ミッツ・マングローブさんと同所属ということでテレビっ子の俺、大歓喜！！！

ぜひ仲良くなってもらって僕たちのことを紹介してください！！！

生粋のライブバンドkomsumeこれからも一緒にやっていこうねー！百発百中！！！

سأجعلك سعيداً بالتأكيد.

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◾️ミロク Gt.Vo.柿内ロッコウ コメント

ジンちゃん！事務所所属ほんまにおめでとうございます！

ジンちゃんとは大学とサークルで先輩後輩やったし、家も近所って事もあって死ぬほど飲みましたね。JAPAN JAM 2025出演決定おめでとう鍋パとかしましたな。

「komsume」というバンド名にしては、「明神」という苗字が強そうすぎるので、これを機に改名してください。

改めてほんまにおめでとうございます！

あゆみさん！！！！！！！

好きなアーティストの話で盛り上がりましたよね！！！！まだ僕的には盛り上がりきってないのでもっと話しましょう！売れても話してください！

のんのん！！！！！！！さん

そう言えば高校一緒でしたね！そう言えば部活も一緒でした！！！なのに！ジンちゃんとの方が仲良いです！悔しくないんですか？もっと仲良くしてください

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◾️ライブハウス「music zoo KOBE太陽と虎」/哲平 コメント

ここ太陽と虎を根城にするkomsumeフロムこべ

地元のバンドをみているオッサン代表という事で一時期いろんな事務所からkomsumeに関して連絡が来まくっていた。

“コムスメ初ツアー❤️‍🔥”というLINEグループが存在していて都度そこにその旨を伝えていってもなかなか煮え切らないメンバーたち。

やばい！このままだと時間だけが過ぎていってオバムスメになっちまう、、

と危惧していたところ年明けに事務所所属のお知らせが来て”コムスメ初ツアー❤️‍🔥”LINEを無事卒業した

この❤️‍🔥はなんやねん。

今はとっても頑張り屋さんのイクラくんというコムスメと同世代マネージャーと連絡を取り合っている。

彼ならコムスメ達が素敵なオバムスメになってくれるまでしっかり支え続けてくれると信じている。

ユークリッド・エージェンシー所属フロム太陽と虎komsumeの初ワンマン

誰よりも楽しみにホームで待ってます。

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◾️ニアフレンズ Gt.Vo.池田篤 コメント

この度は komsumeさん 事務所所属おめでとうございます。

昨今 SNSの普及により、ライブを見なくても、目と目合わせなくても

なんとなく知れてしまう時代に

彼女たちは時代逆行、

地べた這いずり回ってるパワフルガールズだと思っております。

そりゃ愛されるだろ！愛したいだろ！て感じで

ここから先、もっとたくさんの人に触れ合っていくと思いますが

これまで歩いた道のりは間違いないものです。それだけは忘れないでください。

だって俺が好きなんだもん。

そういう感じで、皆様も安心してkomsumeたちに着いて行ってやってください！

引き続きよろしくお願いします！

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◾️pug Gt.Vo.たなかけんせい コメント

事務所所属おめでとう！！

セカランで出会った時からずっとかっけえバンドが大きくなっていくのはとても嬉しいです！

あゆみがつくる曲だけじゃなくて、3人の人柄が俺は好きですよ！

生意気な3人やけど芯持ってる3人がマジでkomsumeやと思うんで、これからも一緒に頑張っていこな

あらしたー！

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◾️pug Ba.Cho.YAHMAN コメント

所属おめでとう！！

素材は沢山あるので、のんちゃん変顔集のグッズ制作の検討を是非お願いします。(最悪勝手に作ります。)

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◾️pug Dr.Cho.若林 コメント

まるで

焼肉でいえば、

いやテッチャン(味濃いタイプの)

コメに合うんかい

（ビールに合う顔してるから）

と言わんばかりの気持ちです。

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◾️Quattro Love Good Vo.Ba.田川三四郎 コメント

ライブハウス勤務時代、ある日のホールレンタル。

大舞台に響き渡るような真っ直ぐな声がスピーカーから聴こえた。

「絶対バンドやった方がいいよ！」

あれから五年。

信じたロックは間違ってなかった。

komsumeおめでとう！

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◾️ライブハウス「札幌近松」/店長 ウメザワ コメント

komsumeの皆様、ユークリッド・エージェンシーへの所属おめでとうございます！

大事なタイミングで何度も下北沢近松へ来てくれたこと毎度嬉しかったです。

その度に将来の話ばかりしていて、バンドと真剣に向き合っていた事を覚えています。

エネルギー溢れるライブと同じように、どうやったらバンドが良くなるのかと3人で話し合い悩んでいる姿を見てたからこそ、今回のご報告はとっても嬉しいです！

嬉しい事も、悲しい事もパワーに変えることが出来るkomsumeはこの先、更に強くなっていくと思います。

また、会える日を楽しみにしています。

下北沢でも、札幌でもまたイベントやりましょう。

よろしくねー！

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◾️サヨナカ コメント

ユークリッド・エージェンシー所属おめでとう！

komsumeのツアーに呼んでもらって出会ってから、サヨナカのツアーに出てもらったり、名古屋でツーマンしたり、節目で力を貸してくれる神戸の心強いガールズ。komsumeは、自分たちがやりたいことや、どう音楽を伝えるかに信念とこだわりを持ってて、自分たちが誇りを持てることを大切にしてる3人。今回の話を聞いて、きっと3人のやりたいことを全力で支えてくれる仲間に出会えたんだろうなって思ったし、ここからkomsumeの音楽がもっと響いていくのがすごく楽しみです。また一緒にライブして、喋り倒す打ち上げしようね！もちろん寿司で！笑

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◾️ライブハウス「渋谷CLUB CRAWL」/ さとう コメント

所属おめでとうございます！

たくさんライブハウスで見てたバンドに、次はライブハウスで関わらせてもらって。

ツアーやワンマン。

大切な日にCRAWLを選んでもらってること

本当に嬉しく思います！

改めて初ワンマンよろしくお願いいたします！

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◾️ライブハウス「渋谷CLUB CRAWL」/スタッフ 平山 コメント

ユークリッド・エージェンシー所属おめでとうございます！

どこまでも進み続けてください！

とりあえずすごくめでたいので乾杯した方が良くないですか？

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◾️Stellar Light Glory コメント

ユークリッド・エージェンシー所属決定、 本当におめでとうございます！

出逢いは3年前、神戸KINGSXで僕らのツアーに出演してくれた事がきっかけでした。

そこから何度か対バンを重ね、さらに距離を縮めたのが昨年の「KAZAANA’25」という企画です。

共に闘う中で、komsumeの皆さんのライブに対する熱量や、真っ直ぐ音楽に向き合う姿勢に刺激を受け、我々も負けてられないと強く思いました。

ユークリッド・エージェンシー所属を経て、さらに多くの人にkomsumeの音楽が届いていくことを楽しみにしています。

今後の活躍をStellar Light Glory一同、心より応援しています！

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◾️吸空サイダー Ba.Vo.てん コメント

「今は自主でやんねん！」と話してくれた時から、

きっと分岐点や考える時間がたくさんあったと思います。

でけー決断には必ずでけー覚悟が必要だと思うし、

誰ひとり欠けずにkomsume 3人で決めたという事、きっと人生の財産になるんだろう。

ひとりひとりのでけーパワーを知っているつもりです。これからも素敵な3人でいてね！

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◾️The Docci コメント

komsumeが打ち上げをしている最中に挨拶をしたのがはじめてメンバーにお会いしたタイミングでした。

噂に聞くライブバンドの雰囲気とは遠く、可愛らしい雰囲気でどんなライブをするのかとても気になった記憶があります。

はじめての対バン一音目から咆哮のようなフロアへの煽り、あの日挨拶をした雰囲気とは真反対の勢いのあるステージを見てライブがかっこいいバンドなんだなと素直に思いました。

komsumeのライブを見ているとライブハウスはやっぱり真剣勝負をする場所だよなと思わされる熱量を感じます。

この度はユークリッド・エージェンシーへの所属誠におめでとうございます！

今後とも末長くよろしくお願いいたします！

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◾️月追う彼方 コメント

komsumeのみんな、

ユークリッド・エージェンシー所属おめでとうございます！

より力強いチームになったkomsumeとこれからも切磋琢磨して行きたいです！

同じガールズ3ピースバンドとして、ともに仲良く、時にはバチバチ戦って行きましょう！

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◾️夜叉子 コメント

まずは、おめでとう。

3人とは結成前・加入前からの仲であり、先輩であり後輩であり友達ですが、夜叉子的には先輩としてとても大きな存在です。このまま我々の前を走る存在として変わらぬ活躍を続けてくれれば、薙ぎ倒し甲斐もあると言うものですな。

俺たちのことを忘れないでくれ！！

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