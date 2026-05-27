◾️3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」

発売日：2026年5月27日（水）

購入：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

アニポケ × きゅーすと盤

通常盤

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

アニポケ × きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

▼収録曲

初回限定盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:ぷりきゅきゅ

CUTIE盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:I Amai Me Mind

STREET盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

04:Crush on you

アニポケ × きゅーすと盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:キュートなキューたい -TV size-

通常盤

01:キュートなキューたい

02:ナイスだね

03:ゆめみるプリマドンナ

▼予約者優先 先着オリジナル特典

○Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤 / きゅーすと盤 / 通常盤：形態別メガジャケ

・CUTIE盤：梅田、川本、古澤 デジタルサイン入りメガジャケ

・STREET盤：板倉、桜庭、佐野、増田、真鍋 デジタルサイン入りメガジャケ

○TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：桜庭遥花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：桜庭遥花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：古澤里紗 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：古澤里紗 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

・初回限定盤：佐野愛花 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：佐野愛花 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○楽天ブックス

・初回限定盤：増田彩乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：増田彩乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○ネオウィング

・初回限定盤：梅田みゆ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：梅田みゆ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○セブンネットショッピング

・初回限定盤：川本笑瑠 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：川本笑瑠 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○Joshin（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：板倉可奈 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：板倉可奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○Sony Music Shop

・初回限定盤：真鍋凪咲 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：真鍋凪咲 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

○応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CUTIE盤／STREET盤／きゅーすと盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

▼スペシャルイベント情報

対象商品のCDに封入される「シリアルナンバー入りシリアルコード」でスペシャルイベントにご応募いただけます。

対象商品：

2026年5月27日（水）発売

CUTIE STREET『キュートなキューたい／ナイスだね』

・初回生産限定盤（KLC_90007） ￥3,000（税込）

・CUTIE盤（KLC_90008） ￥1,800（税込）

・STREET盤（KLC_90009） ￥1,800（税込）

※「アニポケ×きゅーすと盤」および「通常盤」はシリアルコード封入対象外となりますので、予めご了承ください。

【シリアルナンバー3点で1口応募】

・CUTIE賞：メンバーとぷり撮りいこ〜 個別ぷり撮影会（計40名様、各メンバー5名様ずつご当選）

※撮影したぷりの現物をお渡しします。データのお渡しはございません。

※ぷり撮影後の落書きはございません。ぷり撮影のみとなりますので、ご了承ください。

【シリアルナンバー1点で1口応募】

・STREET賞：プリマ衣装 TikTok撮影会 （計120名様、各メンバー15名様ずつご当選）

詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/77593

▼衣装展示

展示期間：2026年5月26日(火)〜2026年6月1日(月)

※展示は予告なく終了、延長する場合がございます。

【展示衣装】

★たすき衣装

・古澤 里紗：HMVエソラ池袋 (東京都)

・佐野 愛花：アニメイト三宮店 (兵庫県)

・桜庭 遥花：タワーレコード渋谷店 (東京都)

・真鍋 凪咲：タワーレコード京都店 (京都府)

・川本 笑瑠：タワーレコード名古屋パルコ店 (愛知県)

・増田 彩乃：タワーレコード新宿店 (東京都)

・梅田 みゆ：タワーレコードアミュプラザ博多店 (福岡県)

・板倉 可奈：タワーレコード仙台パルコ店 (宮城県)

★パンクリボン衣装

・古澤 里紗：タワーレコード福岡パルコ店 (福岡県)

・佐野 愛花：タワーレコード静岡店 (静岡県)

・桜庭 遥花：タワーレコード札幌パルコ店 (北海道)

・真鍋 凪咲：タワーレコード横浜ビブレ店 (神奈川県)

・川本 笑瑠：HMV＆BOOKS SHIBUYA (東京都)

・増田 彩乃：タワーミニららぽーと名古屋アクルス店 (愛知県)

・梅田 みゆ：タワーレコード神戸店 (兵庫県)

・板倉 可奈：タワーレコード金沢フォーラス店 (石川県)

その他店舗キャンペーンの詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/80249

▼テレビアニメ「ポケットモンスター」

毎週金曜よる6時55分からテレ東系にて放送中

※一部地域では放送日時が異なります