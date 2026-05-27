H//PE Princess、1stミニアルバム『17.7』本日リリース。初めて日本で撮影した「One day」MV公開も
H//PE Princessが、1stミニアルバム『17.7』を本日リリースした。
アルバムタイトルである『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表しており、オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」、「DAISY (H//PE P ver.)」、そして番組でメインプロデューサーも務めたDynamicduoのGaekoが本作のためにプロデュースした新曲「Stolen」、そしてONE OK ROCKのTakaが楽曲提供した「One day」、「Hoppin’」など全 5 曲を収録している。
初回限定盤Aには28Pフォトブックが、初回限定盤Bにはジャケット撮影のメイキング映像や、レコーディングの模様を収めたDVDが封入されている。
そして、本日リードトラックとなる「One day」のMVが公開された。本MVは初めて日本で撮影された作品で、過去と現在の2つの時間軸が交錯しながら展開される、H//PE Princessの始まりの物語。導かれるように集まった7人が、世界を塗り替えていくという、彼女たちのデビューへの強い想いが込められた映像に仕上がっているとのことだ。
また、1stミニアルバム『17.7』のリリースを記念してデジタルキャンペーンの実施も発表された。抽選で応募特典がもらえる楽曲ダウンロードキャンペーンが実施される。さらに、CDに封入される“スペシャルシリアルコード”で応募すると抽選で、6月20日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて開催される特典会へ招待される特典も。写真撮影会やサイン会、ハイタッチ会など、スペシャルな特典が当たるチャンスもあるとのことなので、奮って参加していただきたい。
◾️1stミニアルバム『17.7』
2026年5月27日（水）リリース
CD購入：https://hiippj.lnk.to/177_CD
配信：https://hiippj.lnk.to/177Pu
▼先行配信「Stolen」
https://HIIPE.lnk.to/StolenPu
○初回限定盤A（CD+Photo Book）
品番：WPCL-13764 3,000円（税込）
・デジパック仕様
・28Pフォトブック
・フォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）
・セルフィーフォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）
○初回限定盤B（CD+DVD）
品番：WPZL-32284/5 4,500円（税込）
・デジパック仕様
・“17.7” Making & Behind
・12Pブックレット
・フォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）
・セルフィーフォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）
○通常盤（CD）
品番：WPCL-13765 2,000円（税込）
・ジュエルケース仕様
・12Pブックレット
・ステッカー ※初回プレス限定
・フォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定
・セルフィーフォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定
▼CD収録内容 ※全形態共通
1.Stolen
2.One day
3.Hoppin’
4.DAISY (H//PE P ver.)
5.gOOd! (H//PE P ver.)
▼DVD収録内容 ※初回限定盤Bのみ
“17.7” Making & Behind
▼ストア別単品購入特典
・Warner Music Store：トレカ1枚＜Warner Music Store Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・タワーレコード (タワーオンライン含む)：トレカ1枚＜タワーレコード Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・楽天ブックス：トレカ1枚＜楽天 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・HMV (HMV&BOOKS online 含む/一部店舗除く)：トレカ1枚＜HMV Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
・セブンネットショッピング：缶バッジ（全7種よりランダム1枚）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・応援店：トレカ1枚＜応援店 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）
※一部の CD ショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは、直接各 CD ショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。
▼1st Mini Album『17.7』 リリース記念 デジタルキャンペーンサイト
https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90832/
▼1st Mini Album『17.7』 応募抽選特典 詳細
https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90831/
▼タワーレコード渋谷 リリース記念イベント開催決定
日時 2026/5/29(金) 18:30〜
場所 タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
詳細：https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90796/
関連リンク
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