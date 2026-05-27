H//PE Princessが、1stミニアルバム『17.7』を本日リリースした。

アルバムタイトルである『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表しており、オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」、「DAISY (H//PE P ver.)」、そして番組でメインプロデューサーも務めたDynamicduoのGaekoが本作のためにプロデュースした新曲「Stolen」、そしてONE OK ROCKのTakaが楽曲提供した「One day」、「Hoppin’」など全 5 曲を収録している。

初回限定盤Aには28Pフォトブックが、初回限定盤Bにはジャケット撮影のメイキング映像や、レコーディングの模様を収めたDVDが封入されている。

そして、本日リードトラックとなる「One day」のMVが公開された。本MVは初めて日本で撮影された作品で、過去と現在の2つの時間軸が交錯しながら展開される、H//PE Princessの始まりの物語。導かれるように集まった7人が、世界を塗り替えていくという、彼女たちのデビューへの強い想いが込められた映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/9sqgpi74u7w

また、1stミニアルバム『17.7』のリリースを記念してデジタルキャンペーンの実施も発表された。抽選で応募特典がもらえる楽曲ダウンロードキャンペーンが実施される。さらに、CDに封入される“スペシャルシリアルコード”で応募すると抽選で、6月20日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて開催される特典会へ招待される特典も。写真撮影会やサイン会、ハイタッチ会など、スペシャルな特典が当たるチャンスもあるとのことなので、奮って参加していただきたい。

◾️1stミニアルバム『17.7』

2026年5月27日（水）リリース

CD購入：https://hiippj.lnk.to/177_CD

配信：https://hiippj.lnk.to/177Pu ▼先行配信「Stolen」

https://HIIPE.lnk.to/StolenPu 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ○初回限定盤A（CD+Photo Book）

品番：WPCL-13764 3,000円（税込）

・デジパック仕様

・28Pフォトブック

・フォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）

・セルフィーフォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム） ○初回限定盤B（CD+DVD）

品番：WPZL-32284/5 4,500円（税込）

・デジパック仕様

・“17.7” Making & Behind

・12Pブックレット

・フォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）

・セルフィーフォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム） ○通常盤（CD）

品番：WPCL-13765 2,000円（税込）

・ジュエルケース仕様

・12Pブックレット

・ステッカー ※初回プレス限定

・フォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定

・セルフィーフォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定 ▼CD収録内容 ※全形態共通

1.Stolen

2.One day

3.Hoppin’

4.DAISY (H//PE P ver.)

5.gOOd! (H//PE P ver.) ▼DVD収録内容 ※初回限定盤Bのみ

“17.7” Making & Behind ▼ストア別単品購入特典

・Warner Music Store：トレカ1枚＜Warner Music Store Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：トレカ1枚＜タワーレコード Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・楽天ブックス：トレカ1枚＜楽天 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・HMV (HMV&BOOKS online 含む/一部店舗除く)：トレカ1枚＜HMV Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・セブンネットショッピング：缶バッジ（全7種よりランダム1枚）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・応援店：トレカ1枚＜応援店 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

※一部の CD ショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、直接各 CD ショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。 ▼1st Mini Album『17.7』 リリース記念 デジタルキャンペーンサイト

https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90832/ ▼1st Mini Album『17.7』 応募抽選特典 詳細

https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90831/ ▼タワーレコード渋谷 リリース記念イベント開催決定

日時 2026/5/29(金) 18:30〜

場所 タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

詳細：https://wmg.jp/hiipe-princess/news/90796/