LAUSBUBが、6月12日より配信がスタートするPrime Original ドラマシリーズ『クロエマ』の主題歌「sign」を、6月10日に配信リリースすることを発表した。

新ドラマシリーズ『クロエマ』は、『逃げるは恥だが役に立つ』を描いた漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』の実写ドラマ作品。杉咲花・多部未華子によるW主演＆初共演で、占いの店を中心に起こる謎と、対照的なふたりの仲良くならないのに心地いい関係を描く。

「sign」は、本ドラマの監督を務める今泉力哉からのオファーを受けて書き下ろされた。LAUSBUBがレギュラーを務めるAIR-G’（FM北海道）「Far East Disco」では、5月30日の放送回にて「sign」のフル尺オンエアも決定したので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

さらに、全国ツアーが開催されることも発表された。初の福岡ワンマンを含む、東京・愛知・大阪・北海道・福岡の5カ所を回るワンマンツアーとなる。チケットは本日よりオフィシャル先行がスタートする。

◾️「sign」

2026年6月10日 リリース

Pre-Add / Pre-Save：https://lausbub.lnk.to/sign_pre

◾️＜LAUSBUB Concert Tour 2026＞ 2026年

9月19日 (土) 大阪・LIVE SPACE CONPASS (op17:30/st18:00)

info：清水音泉 https://www.shimizuonsen.com/ 9月21日 (月祝) 福岡・Kieth Flack (op16:00/st16:30)

info：Bea https://www.bea-net.com/ 9月23日 (水祝) 名古屋・CLUB (O)Utopos (op19:00/st19:30)

Info：ジェイルハウス https://www.jailhouse.jp/ 9月26日 (土) 東京・ＷＷＷ (op17:30/st18:00)

info：SMASH https://smash-jpn.com/ 10月2日 (金) 札幌・cube garden (op18:30/st19:00)

info：WESS https://wess.jp/ ▼チケット価格

前売：4,800円（税込）

U-23チケット＆学割チケット：3,500円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要 ▼チケット販売情報

・オフィシャル先行（抽選）：5/27(水)18:00−6/8(月)23:59

・プレオーダー先行（抽選）：6/12(金)12:00−6/30(火)23:59

イープラスURL：https://eplus.jp/lausbub/

◾️LAUSBUB レギュラー番組情報

AIR-G’（FM北海道）「Far East Disco」

毎週土曜18:30-18:55

https://www.air-g.co.jp/fed/