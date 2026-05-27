折坂悠太、弾き語りツアー＜そら豆編＞追加公演を東京にて6月開催決定
折坂悠太が5月12日の岡山・PEPPERLANDを皮切りに＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞を開催中だ。同ツアーは、活動初期に深く関わった所縁の地を再訪することをテーマに、岡山、神戸、京都、名古屋、横浜を巡るもの。全公演がSOLD OUTとなったことを受けて、6月27日に東京・代官山 晴れたら空に豆まいて追加公演が開催されることが決定した。
代官山 晴れたら空に豆まいてもまた、活動初期から所縁の深いライブハウスだ。ツアータイトルの＜そら豆編＞を象徴するような原点回帰とも言える特別なステージが親密な空間で行われる。
ツアービジュアルは、折坂の長年の友人であり、漫画家・ミュージシャンとしても活動する寺田燿児が担当したもの。本ツアーのために描き下ろされたイラストに東京公演の文字も追加された。
■ツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026「そら豆編」＞東京・追加公演
6月27日(土) 東京・代官山 晴れたら空に豆まいて
open18:00 / start19:00
ゲスト出演：とりを (ハラナツコ＋宮坂洋生)
▼チケット
前売り 5,500円(自由席)
一般発売：5月30日(土)12:00
・枚数制限：お一人様2枚まで
・入場時別途1ドリンクオーダーが必要
・小学生以上チケット必要、未就学児入場不可
詳細：https://eplus.jp/sf/detail/4542460001-P0030001
主催：晴れたら空に豆まいて
（問）晴れたら空に豆まいて 03-5456-8880
■ツアー＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026「そら豆編」＞
5月12日(火) 岡山・PEPPERLAND
open18:30 / start19:30
5月13日(水) 兵庫・KOBE QUILT
open18:30 / start19:30
5月14日(木) 京都・UrBANGUILD
open18:30 / start19:30
5月22日(金) 名古屋・ブラジルコーヒー
open18:30 / start19:30
6月19日(金) 神奈川県立音楽堂
open18:00 / start19:00
※全公演SOLD OUT
関連リンク
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