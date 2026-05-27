鳥羽一郎・山川豊・木村徹二・木村竜蔵が家族で共演 「木村家 ファミリーコンサート」の映像商品リリース
2026年2月15日、日本橋三井ホールで行われた＜木村家 ファミリーコンサート＞の映像商品が、本日5月27日にリリースされた。
＜木村家 ファミリーコンサート＞は、木村徹二のデビュー以来、注目を高めている鳥羽一郎、山川 豊、木村竜蔵、木村徹二による「木村家」が勢揃いで出演したコンサート。
映像商品には、ヒット曲の数々やファミリーならではの見どころ満載。「木村家」の今を封じ込めた唯一無二のパッケージ商品で、特典映像、竜蔵・徹二兄弟の副音声も付いている。
なお、本作より「俺たちの子守唄」のライブ映像がYouTubeにて公開されている。
木村家「木村家 ファミリーコンサート」
品番：CRBN-149
定価：￥5,800（税抜価格 ￥5,273）
【収録内容】
1.俺たちの子守唄（全員）
2.みだれ咲き（全員）
3.花が笑う（竜徹日記）
4.めぐりめぐる（竜徹日記）
5.二代目（木村徹二）
6.太陽（木村徹二）
7.風神雷神（木村徹二）
8.あぁひとり旅（全員）
9.湯の街（鳥羽一郎）
10.わかれ雪（木村徹二）
11.雪唄（山川豊）
12.一本道の唄（木村竜蔵）
13.兄貴（山川豊・木村徹二）
14.弟よ（鳥羽一郎・木村竜蔵）
15.函館本線（山川豊）
16.ニューヨーク物語（山川豊）
17.駅（山川豊）
18.兄弟船（鳥羽一郎）
19.カサブランカ・グッバイ（鳥羽一郎）
20.昭和のおとこ（鳥羽一郎）
21.海の匂いのお母さん（全員）
22.アメリカ橋（全員）
23.ハマナスの眠り唄（全員）
特典映像、及び、竜蔵・徹二兄弟の副音声付