GRe4N BOYZが、6月から開催される全国ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞のスペシャルティザー映像を公開した。

ツアーは6月6日の埼玉・越谷公演を皮切りに、10月18日の福島・郡山でファイナルを迎える全43公演。自身の全国ツアーでは初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用して楽しむイマーシブなライブになるという。

ティザー映像公開に伴い、今ツアーのゲスト声優として声優・山寺宏一の出演も決定した。山寺はティザー映像のナレーションも担当しており、15秒という短い映像ながらも「この夏、地球で１番近いテーマパーク！！」というキャッチコピーの通り、まるでどこかのテーマパークに誘われるような映像に仕上がっているとのこと。

山寺宏一

https://youtu.be/c6GsxMX-16U

◾️「ペリドット」

2026年5月22日（金）0時 リリース ▼Apple Musicシェアキャンペーン

期間中、Apple Musicの再生画面から「ペリドット」をXでシェアいただいた方全員に「ペリドット」スマホ用壁紙を、さらに抽選で5名様を『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」』の希望公演へご招待！ ぜひGRe4N BOYZへのメッセージや「ペリドット」の感想と一緒に投稿ください。

【応募期間】2026年5月22日（金）0:00〜2026年5月31日（日）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 ▼MVシェアキャンペーン

UNIVERSAL MUSIC公式Xアカウントの該当投稿をシェアすると、抽選で5名様を『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」』の希望公演へご招待！投稿内のポストボタンからシェアすると届く、応募フォームよりご応募ください。

【応募期間】2026年5月22日（金）5:50〜2026年5月31日（日）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯によっては(締め切り間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。予め余裕を持ってご応募ください。

UNIVERSAL MUSIC公式Xアカウント @umusicjapan

https://x.com/umusicjapan 詳細：https://form.universal-music.co.jp/sns_gre4nboyz_peridot/page/index.html ▼番組情報

「ＺＩＰ!」 （日本テレビ系）毎週月曜〜金曜 あさ5:50〜9:00放送 ※一部地域を除く

＜総合司会＞ 水卜麻美（日テレアナウンサー）

＜パーソナリティー＞

㊊：瀬戸朝香 ㊋：岡部大 ㊌：戸塚純貴（26年4〜6月） ㊍：山下健二郎 ㊎：阿部亮平

＜解説の先生＞

㊊：後藤達也（経済ジャーナリスト） ㊋：齋藤孝（明治大学教授）

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/zip/

番組公式X ：https://x.com/zip_tv

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/ntvzip/

◾️＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞

詳細：https://gre4n-boyz.com/news/218 2026年

6/6(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6/7(日) 茨城・取手市民会館

6/14(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

6/20(土) 福島・いわき芸術文化交流館アリオス→アルパイン大ホール

6/21(日) 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

7/4(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール

7/5(日) 東京・福生市民会館 大ホール

7/11(土) 岐阜・土岐市文化プラザ 大ホール

7/12(日) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

7/18(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

7/19(日) 滋賀・大津市民会館 大ホール

7/20(月・祝) 神奈川・KT Zepp Yokohama

7/25(土) 島根・出雲市民会館 大ホール

7/26(日) 岡山・倉敷市民会館

8/1(土) 山口・下関市民会館 大ホール

8/2(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8/8(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

8/9(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール

8/11(火・祝) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

8/15(土) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

8/16(日) 愛知・Zepp Nagoya

8/22(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8/23(日) 埼玉・和光市文化センター

8/28(金) 北海道・中標津町総合文化会館 大ホール

8/29(土) 北海道・音更町文化センター 大ホール

8/30(日) 北海道・Zepp Sapporo

9/6(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

9/12(土) 富山・新川文化ホール 大ホール

9/13(日) 新潟・新潟テルサ

9/19(土) 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

9/20(日) 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

9/21(月・祝) 福岡・Zepp Fukuoka

9/22(火・祝) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

9/23(水・祝) 愛知・愛知県芸術劇場

9/26(土) 福島・會津風雅堂

9/27(日) 山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

10/3(土) 京都・宇治市文化センター 大ホール

10/4(日) 大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）

10/10(土) 広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール

10/11(日) 長崎・諫早文化会館 大ホール

10/12(月・祝) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

10/17(土) 東京・Shibuya LOVEZ

10/18(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール