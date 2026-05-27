世界ドラコン王者が突然の大変身！ ファンは騒然「帰ってきて」「私は泣いているよ」
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。自らのショットに解説を加えながら、パー5のロングホールを攻略する動画を投稿した。しかしファンは動画に登場したボルグマイヤーの大きな変化に驚きの声を上げていた。
【動画】「マーティン、私は泣いているよ」ロングパンツのM・ボルグマイヤー
ティーイングエリアに立ったボルグマイヤーは「このホールではドライバーの代わりに3番ウッドを使います」「では、よろしければ私のプレーをご覧ください」とマイクを使って丁寧にささやきかけた。そして映し出された全身像はファンに大きな衝撃を与えた。いつも短すぎるくらいのショートパンツがトレードマークのボルグマイヤーだったが、今回は何とロングパンツをはいているのだ。違和感満載のスタイルで放ったショットは328ヤードを飛ばしフェアウェイをキープ。そこから残り228ヤードを7番アイアンで2オンを狙うことを宣言。この時に「いつも私の投稿に寄せられた皆さんのコメントを読んでいます。今日は私の着まわしもグレードアップして来ました」と話し、コメント欄でも注目の的となっているショートパンツからはき替えてきた理由を説明した。セカンドショットはグリーンの右サイドへ。アプローチは方向性こそ良かったものの、ややオーバー。バーディパットはあと一転がりが足りず、タップインしてパーでフィニッシュすると、「ご覧いただきありがとうございました」と、最後まで丁寧な言葉遣いを続けていた。投稿を見たファンは「ショートパンツでないから本来の実力を発揮できていないんだ 帰ってきてよ」「マーティン、私は泣いているよ」「何で今回はずっとささやき声なんだい？」「まだ足首を露出しすぎだね」などと楽しそうにコメントしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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