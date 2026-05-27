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「他国の私を受け入れる義理はありません」在日ドイツ人が語る、日本で生活する上での“大前提”

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ドイツ出身のありがてぃも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「こういう外国人は絶対許さない！在日ドイツ人が求める『心がけ』と『やめてほしいこと』」と題した動画を公開。日本に住む外国人として、日本の文化やルールを尊重しない一部の外国人に対する問題意識を語った。

動画の冒頭でありがてぃも氏は、近年、一部外国人の迷惑行為が度を超していると指摘。日本の文化やルール、言語を知らずに来日し、社会に貢献することなく良いところだけを利用する人々がいる現状に懸念を示した。同氏は、日本の文化や言語を理解しようと努力している自身の立場から、「全く努力せずに日本のことを尊重しない外国人を見ると腹が立ちます」と強い憤りを表明した。

まず、ありがてぃも氏は「郷に入っては郷に従え」ということわざを引用し、日本で暮らす外国人としての自覚について論じた。同氏は「日本に、他国の私を受け入れる義理はありません」と断言。外国人が日本に滞在できるのは、国にとって何らかのメリットが期待されているからだとし、その上で「ある程度ゲストとして暮らしている」という意識を持つべきだと主張した。また、言語の問題にも言及し、日本語を十分に学ばない姿勢は「傲慢だ」と批判。言語がわからないことは、本人だけでなく周囲の日本人にも迷惑をかけると指摘し、通訳を介する、あるいは自身で勉強するなど、相応の対応を求めた。

さらに、社会のルールとマナーの違いにも触れ、法律のような罰則がない「マナー」を軽視する人々、特に迷惑系配信者に対して強い不快感を示した。最後に、ありがてぃも氏は文化交流の価値を強調。異なる文化が交わることで、互いに学び合う機会が生まれると語り、「ぜひこのお互いから学び合う心がけを持っててほしい」と呼びかけ、動画を締めくくった。