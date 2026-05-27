神保町で20年、昼はカフェで夜はバー。モダンな空間で本格ジャズを楽しめる『Jazz BIGBOY』
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のジャズ喫茶店『Jazz BIGBOY』です。
昼はカフェ、夜はバーとして営業
神保町ですでに20年。昼はカフェ、夜はバーとしてモダン＆開放的な空間でジャズを楽しめる。カウンターの後ろには“じゃじゃ馬”と呼ばれるらしいJBL4343Bというスピーカーが鳴る。オーソドックスなモダンジャズはもちろん、新しいジャズも。「初心者でも大歓迎」という気さくなマスター林さんに、臆せずいろいろ尋ねてみるといい。
『Jazz BIGBOY』
『Jazz BIGBOY』喫茶特集ですがジャズはバータイムもよいのです。軽食もあり
神保町『Jazz BIGBOY』
［店名］『Jazz BIGBOY』
［住所］東京都千代田区神田神保町1-11
［電話］03-3233-4343
撮影／編集部、取材／池田一郎
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。