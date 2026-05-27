全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のジャズ喫茶店『Jazz BIGBOY』です。

昼はカフェ、夜はバーとして営業

神保町ですでに20年。昼はカフェ、夜はバーとしてモダン＆開放的な空間でジャズを楽しめる。カウンターの後ろには“じゃじゃ馬”と呼ばれるらしいJBL4343Bというスピーカーが鳴る。オーソドックスなモダンジャズはもちろん、新しいジャズも。「初心者でも大歓迎」という気さくなマスター林さんに、臆せずいろいろ尋ねてみるといい。

『Jazz BIGBOY』

『Jazz BIGBOY』喫茶特集ですがジャズはバータイムもよいのです。軽食もあり

神保町『Jazz BIGBOY』

［店名］『Jazz BIGBOY』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-11

［電話］03-3233-4343

撮影／編集部、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】初心者にもやさしい！ 20年続く神保町のジャズカフェ＆バー（3枚）