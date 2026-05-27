実質200万円台で買えるエントリーモデルとは？

近年は街中でもEVを見かける機会が増え、各メーカーが新たなモデルを続々と投入しています。

そうした中で、スズキが展開する「eビターラ」は、日常での使いやすさと現実的な価格設定を重視したモデルです。

【画像】これが“一番安い”スズキ新型「eビターラ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

スズキにとって本格的なEV市場参入を象徴する存在でもあり、普段の買い物から遠出まで幅広く対応できるSUVとして開発されました。

eビターラは2024年11月にミラノで世界初公開され、その後各国で導入が進められています。

日本市場では2026年1月16日に正式発売され、グローバル展開を前提とした戦略車として位置づけられています。生産はインドで行われ、100以上の国と地域に供給される計画です。

車体には新開発のBEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」を採用しています。このプラットフォームは、モーターやインバーター、トランスアクスルを一体化したeAxleを組み合わせることで、スペース効率と電動性能を高めている点が特徴です。EV専用設計とすることで、走行性能だけでなく室内空間の確保にも配慮されています。

グレードはバッテリー容量などの違いによって複数用意されていますが、その中で最も価格を抑えた仕様が「X」です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmで、ホイールベースは2700mmとなっています。

SUVらしい余裕のあるサイズ感を持ちながら、最小回転半径は5.2mに抑えられており、市街地でも扱いやすい設計です。

また、最低地上高は185mm確保されているため、舗装路だけでなく少し荒れた路面にも対応しやすい仕様となっています。

エクステリアは全グレード共通のデザインが採用されており、EVらしい先進感とSUV特有の力強さを融合させたスタイルに仕上げられています。

18インチアルミホイールを標準装備している点も特徴で、見た目の存在感だけでなく軽量化や空力性能にも配慮されています。

ボディカラーは5色展開で、そのうち4色ではブラックルーフとのツートーン仕様が選択できます。

インテリアは2列シート5人乗りで、ブラウンとブラックを組み合わせた落ち着いた雰囲気が特徴です。

メーターとナビゲーションを一体化した大型ディスプレイによって視認性や操作性が高められており、アンビエントライトは12色から選択できます。実用性だけでなく、車内で過ごす時間の快適さにも力が入れられている印象です。

エントリーグレードのXでも装備内容は充実しています。電動パーキングブレーキをはじめ、前席シートヒーターやステアリングヒーターなど、日常使用で役立つ機能が標準で搭載されています。

一方、上位モデルになるとガラスルーフやパワーシート、プレミアムオーディオなどが追加され、より快適性や高級感を重視した仕様となっています。

安全装備についても抜かりはありません。全車に先進運転支援システムが搭載されており、全方位モニターなどを含めた充実した機能によって、運転時の安心感を高めています。

SUVとしてファミリー層の利用も想定されていることから、安全性能にも力を入れていることが分かります。

パワートレインには最高出力106kW、最大トルク193Nmを発生するモーターを採用し、駆動方式は前輪駆動です。

49kWhのバッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、水冷システムによって耐久性にも配慮されています。

WLTCモードでの航続距離は433kmとされ、日常利用はもちろん長距離移動にも対応可能な性能を備えています。

充電性能も実用性を重視した内容です。90kWの急速充電器を利用した場合は約45分、50kWの急速充電器でも約55分で充電できるとされています。外出先での充電時間を短縮しやすく、EV初心者にとっても扱いやすい仕様といえそうです。

価格（消費税込み）はXグレードで399万3000円に設定されています。ただし、EV購入時には各種補助制度や税制優遇が適用されるため、実際の負担額は変わってきます。

2026年4月1日から12月31日までの登録車にはCEV補助金として127万円が交付され、2027年1月1日以降の登録分では98万円となります。

さらにエコカー減税によって自動車重量税がおよそ3万円軽減されるほか、グリーン化特例により翌年度の自動車税も概ね75％軽減され、負担額は約1万8500円に抑えられます。

このようにeビターラは、EVとしての性能や装備だけでなく、補助金を含めた総合的なコスト面でも魅力を持つモデルです。

購入時期によって受けられる補助内容が異なるため、導入を検討する際には最新の制度を確認しながら判断することが大切です。