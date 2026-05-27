◇NBA西プレーオフ決勝・第5戦 サンダー127ー114スパーズ（2026年5月26日 ペイコム・センター）

NBAサンダーは、26日（日本時間27日）に西プレーオフ（PO）決勝・第5戦でスパーズと対戦。前半からのリードを守り切ってNBAファイナル進出へ王手をかけた。

前回の試合となった第4戦では今季ワーストの82得点に抑えられて敗戦。今シリーズ通算2勝2敗のタイとなった。

前半は接戦の展開の中で、69―58とリードして折り返した。第3Q序盤には最大20点リードを奪った。しかし相手の猛追を受けて、このクオーターは33―32とリードを広げることはできなかった。

第4Qは、ジャレット・マケインと途中出場のアレックス・カルーソが勝負所で3Pシュートを決めきってNBAファイナル進出へ王手をかけた。

“エース”のシェイ・ギルジャス・アレキサンダーが最多32得点9アシストでけん引。最終Qに躍動したマケインは3本の3Pシュートを含む20得点、カルーソも4本の3Pシュートを含む22得点で勝利に貢献した。

次戦はサンアントニオに移動して28日（同29日）に第6戦で激突。第6戦に勝てば2年連続NBAファイナル進出が決まる。