くら寿司の期間限定フェアとして、120キロ超えを厳選した、くら寿司史上最高品質のマグロを使用した「国産天然本まぐろ」フェアを開催！

また、出汁のおいしさで人気の「天然だしうどん」が特別価格で提供されます☆

くら寿司「国産天然本まぐろ」フェア2026

期間：2026年5月29日（金）〜

※一部店舗では価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

回転寿司チェーン「くら寿司」が、国産天然本マグロの“大とろ”や“中とろ”、“ねぎまぐろ”などが楽しめる「国産天然本まぐろ」フェアを期間限定で開催。

注目メニューである「国産天然本まぐろ大とろ(一貫)」や「国産天然本まぐろ中とろ（一貫）」は、「グランドバンク」で獲れた、ブランド物の天然本マグロが使用されます。

「グランドバンク」は大西洋の北に位置する世界三大漁場の1つであり、マグロは世界一の品質と評されるほど。

希少価値が高く、高額で取引される最高級品ですが、ここ数年は当たり年とされています。

中でも、脂乗りや旨みがしっかりした、より希少な120キロ超えのものを厳選。

独自の熟成技術を施し、本来の旨みと甘みを最大限に引き出した、くら寿司史上最高といえるマグロが用意されます！

また、同日より全店で、和食を代表する出汁のおいしさが人気の「天然だしうどん」を特別価格150円で販売。

代表取締役社長・田中邦彦氏が「EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2026 」へ、日本代表としての参加を記念し、期間・数量限定で提供されます☆

厳選された海の幸と、人気のサイドメニューをお得に楽しめる期間です！

国産天然本まぐろ大とろ(一貫)

価格：390円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月7日（日）

天然本マグロの魚体から、わずか7％ほどしか取れない最高級部位のみを使用した「国産天然本まぐろ大とろ(一貫)」

食べた瞬間、口の中でとろける極上の味わいが堪能できます！

国産天然本まぐろ中とろ（一貫）

価格：280円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月7日（日）

「国産天然本まぐろ中とろ（一貫）」は、上質な脂とマグロの旨みを楽しめるメニュー。

厳選されたマグロに、独自の加工を施し、旨みを引き出しています。

国産天然本まぐろねぎまぐろ

価格：280円

販売期間：販売中〜2026年6月7日（日）

国産の天然本マグロを贅沢に使用した「国産天然本まぐろねぎまぐろ」も登場。

奥深い味わいが特徴の天然本マグロを粗くたたき加工にして、なめらかな舌触りの中にマグロの旨みもしっかり感じられます！

アセロラぶりひら

価格：300円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月21日（日）

「アセロラぶりひら」は、近畿大学とアセロラ事業を手掛ける大手食品メーカー・ニチレイフーズが共同開発。

ブリとヒラマサの交配により生まれたブリヒラに、アセロラの果皮や種などを配合した餌を与えて育てました。

アセロラの果皮や種などを餌に配合した結果、抗酸化作用により鮮やかな身色を保つ効果が！

また、通常のブリに比べ、ビタミンCは約6.6倍、ビタミンEは約2.6倍含まれています。

歯ごたえの良さと、旨みは残しつつ、あっさりとした味わいが特長です！

えび バジルサラダ

価格：160円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月7日（日）

人気の定番メニュー「えび」に合う、くら寿司オリジナルのバジルドレッシングを開発。

バジルの香りをオリーブオイルで包み込み、醸造酢とおろしにんにくで酸味とコクをだすことで、エビの甘みを引き立てます。

KURA ROYAL（クラロワイヤル）「恋色ももタルト」

価格：550円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月25日（木）

トッピング：ミント、白桃、桃のクリーム、桃のシロップ、桃のタルト、フリーズドライのいちご、桃のシャーベット

持帰り：不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いがありません

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」からは「恋色ももタルト」が登場。

たっぷりの桃ムースを、ほのかに桃の風味が感じられるサクサク食感のピンク色のタルト生地に詰め込んでいます。

そして、ジューシーな白桃と、ほどよい甘さの桃クリームをトッピング。

さらに、上品な味わいの桃アイスを添えた桃づくしの一品です。

“恋”を連想させるピンク色が映え、かわいらしい見た目も魅力的な「桃」のスイーツが初夏を彩ります☆

絞りたてシュークリーム

価格：330円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月25日（木）

持帰り：不可

専門店のように、注文が入ってから店内でカスタードホイップとホイップクリームの2種類を注入する、本格的なシュークリームが登場。

シュー皮のさっくり食感が楽しめるよう、皮の表面にはクッキー生地を使用しています。

そこに、一般的なカスタードではなく、くら寿司特製のカスタードホイップを注入。

口当たりを軽くし、食後でも楽しめるシュークリームとして仕上げられています。

ヨアボ

価格：380円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月25日（木）

持帰り：不可

※はちみつを使用しています

韓国発祥のスイーツ「ヨアボ」は、ヨーグルト・アイス・ボウルの略。

大麦と五穀のグラノーラを土台に、爽やかなヨーグルトアイスとパリパリ食感を楽しめる固まるチョコソースを重ねています。

仕上げに、ミックスベリーとハチミツをトッピングした新感覚スイーツです☆

人気のサイドメニュー「天然だしうどん」が期間限定の特別価格150円で登場

価格：150円

販売期間：2026年5月29日（金）〜6月7日（日）

持帰り：不可

※全店同一価格での販売

EY Japanが主催する国際的アントレプレナー（起業家）表彰制度「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2025 ジャパン」

その表彰制度にて2025年12月、くら寿司の代表取締役社長 田中邦彦がマスター＆ファミリービジネスリーダー部門大賞を受賞し、日本代表に選出されました！

そして、2026年5月25日〜5月29日に開催される「EYワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2026」に、日本代表として参加します。

その式典参加を記念して、くら寿司を代表するサイドメニュー「天然だしうどん」が、通常250円※から期間限定の特別価格150円で提供。

世界に誇る和食の文化「出汁のおいしさ」で人気のサイドメニューを、お得に楽しめます☆

店舗で毎朝、“昆布”や“かつお”などの魚介から出汁をとっている「天然だしうどん」は、天然出汁のやさしい味わいと魚介の豊かな風味が特徴。

もちもちの麺に、天かすとネギをトッピングしたシンプルなかけうどんながら、本格的な出汁の香りや風味が引き立つ一品です！

なお、くら寿司では汁物やうどんなどに使用する出汁を、毎日各店舗でとっています。

昆布や煮干しなど、出汁に使う素材だけで、年間約300トン以上も使用。

自然な素材を惜しまず使うことで、素材本来の味がしっかりと伝わる贅沢な出汁を実現しています☆

120キロ超えを厳選した、くら寿司史上最高品質のマグロを堪能できる期間限定フェア。

くら寿司の「国産天然本まぐろ」フェアは、2026年5月29日より期間限定で開催です！

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