きょうのポンドドルはＮＹ時間にかけて売りが優勢となっており、１．３４ドル台半ばに下落。前日の上げを解消する動きが見られ、２１日線で跳ね返されている。本日の２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先の下値メドとして意識。一方、ポンド円も軟調に推移し、２１４円台前半に下落しているほか、対ユーロでもポンドは下落。



ポンドの下落が目立っているが、ここにきて市場では英中銀の利上げ期待が後退。先週発表の一連の弱い英経済指標を受けて、市場は年内利上げの見方を後退させている。英雇用統計の弱さと個人消費の減少で、インフレの急上昇リスクが低下。短期金融市場では現在、年内の利上げを１回は完全に織り込んでいるものの、以前織り込まれていた２回は後退させている。



対照的にＦＲＢとＥＣＢによる利上げ期待が高まっており、ポンドはドルやユーロに対して劣勢に立っている状態にある。



GBP/USD 1.3448 GBP/JPY 214.21 EUR/GBP 0.8648



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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