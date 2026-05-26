歌手でタレント・あのが所属する「トイズファクトリー」が２６日に公式サイトを更新し、「一連の事態」についてタレントの鈴木紗理奈に謝罪した。あのは、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）で嫌いな芸能人として鈴木の名前を出し、騒動となっている。

「一連の事態に関するお詫び」と題した文書を掲載。「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、 その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と記し、一連の騒動と鈴木に対して謝罪した。

「関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづられた。

あのは１８日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）で、嫌いな芸能人として鈴木の名前を出し、物議を醸す事態に。鈴木は放送後にインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈した。テレビ朝日は２２日に「鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」と謝罪。２３日には番組公式サイトでもおわびを掲載し、改めて両者に謝罪した。その後、あのが２３日にＸ（旧ツイッター）に長文で番組の内容や演出について「不本意な状況」が続いていたと明かし「もう続けたくないので番組を降ります」と降板を表明した。

【以下全文】

一連の事態に関するお詫び

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、 その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます。

関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

令和8年5月26日

株式会社トイズファクトリー