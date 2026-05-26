【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信

BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30 MINUTES FANTASY」新商品を発表した。

30MF ローザンコマンダー/リーベルフォートレス

「ローザンフォートレス」、「リーベルコマンダー」の勢力を入れ替えたもの。「ローザンコマンダー」は「ナイト」のCLASS III、「リーベルフォートレス」は「ランサー」のCLASS IIIで、それぞれ素体とアーマー、武装のセットとなっている。

30MF アイテムショップ 6（ゴールド/シルバーオプション）

金と銀で成形されたオプションパーツセット。アーマーパーツの他にカトラリーや金貨、銀貨も付属する。

30MF ドゥローフェンリル

「ドゥロー」に生息するモンスターを表現したもの。毛皮やたてがみが質感豊かに造形されており、前後の足には枷がはめられている。武器をくわえて戦う様子を表現する、口に接続するパーツを同梱する。

30MF ランドハンター

クロスボウを構えた「ファイター」のCLASS III。ひもパーツを使用し、腰には矢の造形も確認できる。シンプルな軽装でまとまった、すっきりとしたフォルムが美しい。

30MF スペリアルアークナイト

「ナイト」のCLASS Vとなった姿を再現したモデル。シルエットが異なるアーマーも取り付けられる頭部パーツが付属する。頭部パーツは後頭部に穴を2つ備え、頭の細さを調整できるパーツが付属するという。

【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2023