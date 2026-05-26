ホロライブ・雪花ラミィ、配信休止中のホロメンとデートし近況を報告「いろいろ楽しんでいるみたい」
「ホロライブ」所属Vtuber・雪花ラミィさんが、26日までに自身のチャンネルを更新。雑談配信の中で休暇中の6期生・博衣こよりさんの近況を語った。
【動画】休暇中のホロメンとお揃いアクセでデートした雪花ラミィさん（6：52ごろ）
現在、長期休暇中のこよりさんに誘われてデートに出かけてきたというラミィさん。当日はこよりさんからお揃いのイヤリングをプレゼントされ、それを一緒につけてショッピングや食事を1日楽しんだという。
また、ラミィさんは「こよりは休み中もお仕事しちゃうんじゃないかって心配だったけど、ちゃんと休んでいろいろ楽しんでいるみたい」と、こよりさんの近況も復帰を待ち望むファンへ伝えていた。
仲良しコンビのデート話にファンからは「ラミこよのデート話や素敵なお話を聞かせてくれてありがとう」「ラミィちゃんに感謝！ SnowZnowてぇてぇ」「お二人の距離が縮まっていることと仲の良さがひしひしと感じられますね」などの反響が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」
【動画】休暇中のホロメンとお揃いアクセでデートした雪花ラミィさん（6：52ごろ）
現在、長期休暇中のこよりさんに誘われてデートに出かけてきたというラミィさん。当日はこよりさんからお揃いのイヤリングをプレゼントされ、それを一緒につけてショッピングや食事を1日楽しんだという。
また、ラミィさんは「こよりは休み中もお仕事しちゃうんじゃないかって心配だったけど、ちゃんと休んでいろいろ楽しんでいるみたい」と、こよりさんの近況も復帰を待ち望むファンへ伝えていた。
仲良しコンビのデート話にファンからは「ラミこよのデート話や素敵なお話を聞かせてくれてありがとう」「ラミィちゃんに感謝！ SnowZnowてぇてぇ」「お二人の距離が縮まっていることと仲の良さがひしひしと感じられますね」などの反響が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」