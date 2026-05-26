さよならポニーテールが、ニューシングル「帝都」を本日配信リリースした。

本作は、ふっくん作詞・作曲による表題曲「帝都」を軸に、さよならポニーテールの新たな表現領域を感じさせる作品だという。カップリングには、未発表のピアノインスト曲「あこがれ」のリミックスバージョン「あこがれ（I say Y Remix）」が収録。

「帝都」は、歌詞に登場する“嘘やマヤカシ達が跋扈する”、“夜は妖達ひと盛り”、“賑わいは仮想による仮装”といったフレーズは、現代の都市に漂う情報の過剰さや、表層的な熱狂、そして匿名的な欲望の気配を鮮やかに切り取っている。その一方で、「定期の先の海へ行け」「ほんとの言葉を持て」といったラインが、そこから抜け出した先にある静けさや、本質的な言葉への希求を静かに示しているとのこと。サウンド面では、ミニマルなビートとシンセ主体のアレンジが、楽曲全体に冷たく澄んだ都市的な質感を与えた作品に仕上がっているとのことだ。

◾️シングル「箱」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://big-up.style/FZ3IwBteIL ▼収録曲

1.箱

2.うつろい（I say Y Remix）