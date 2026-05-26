昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、6月1日から季節限定ドリンク「メロン フローズン ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレット店で発売する。

初夏に旬を迎える赤肉メロンを贅沢に使用し、果実本来の甘みと芳醇な香りを丁寧に引き出した「メロン フローズン ショコラドリンク」が登場する。メロンの濃厚な味わいに、リンツならではのなめらかなホワイトチョコレートを重ね、コクがありながらも軽やかに楽しめる一杯に仕立てた。トップには、フローズン仕立てにした茨城県産クインシーメロンを贅沢にトッピング。ひんやりとした口あたりの中で、メロン本来の甘みと香りがしっかりと感じられ、まるでメロンをまるごと味わっているかのような満足感が広がる。見た目にも華やかなビジュアルとともに、ひと口ごとに広がるみずみずしい味わいが、初夏のひとときを心地よく彩る。日常に特別感を添える、季節のご褒美ドリンクとして楽しめる。



「メロン フローズン ショコラドリンク」

「メロン フローズン ショコラドリンク」は、ボディには、甘みとのバランスを考え、赤肉のコクとすっきりとしたメロンゼリーを忍ばせた。果肉感を残したぷるんとした食感がアクセントとなり、ドリンクでありながらメロンをそのまま味わうような満足感と、奥行きのある味わいを生み出す。初夏のご褒美にふさわしい、爽やかさと上質さを兼ね備えた一杯を、アイスドリンク限定で提供する。

［小売価格］898円（税込）

［発売日］6月1日（月）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp