■MLB ホワイトソックスーツインズ（日本時間26日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの西田陸浮（25）がメジャー昇格。即スタメンに起用され、初安打を放ち、そして、守備ではワンバウンドの好投球でチームの勝利に貢献した。

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・一塁”で先発出場、そして、メジャー初昇格した西田陸浮（25）も“9番・ライト”で初スタメン。日本人野手が複数スタメンになるのは06年のイチロー・城島健司（マリナーズ）、08年の田口壮、井口資仁（フィリーズ）、12年のイチロー・川崎宗則（マリナーズ）以来、3チーム4度目となった。

プロ4年目で初メジャー昇格となった西田は試合前に「すごく嬉しい気持ちもあり、緊張してます」と話した。また、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）の”代名詞”でもある背番号51をつけていることについて「これはやばいっす。これは正直変えた方がいいと思っているぐらい重いですね。まだ『イチローさん』って呼べないですから。それくらい偉大な方です」と、”背番号の重み”について熱く語った。

西田は、まず守備でみせた。2回、2死1，2塁の場面でA.ジャクソン（30、ツインズ）が打った右前安打を本塁へワンバウンド送球でO.アルシア（31、ツインズ）をタッチアウト。好投球で勝ち越しを阻止した。さらに、4回第2打席で中前安打を放った西田。これがメジャー初ヒットとなった。

2番・村上も第1打席で18号ソロホームランを放ちチームの勝利に貢献、西田のメジャーデビューに”祝砲”を送った。また、村上はア・リーグ本塁打争いをしているヤンキースのA.ジャッジ（34）を上回りリーグ単独トップになった。ホワイトソックスは3-1で競り勝ち、本拠地で再び貯金を「1」にした。

試合後、西田はメジャーデビュー戦について「ほぼ覚えてないっす（笑） とりあえず集中してました」と試合に”全集中”していたことを話し、初ヒットについては「めっちゃ嬉しい！」と喜んだ。

さらに、レーザービームのような送球について問われると「刺せると思って投げる時に靴が脱げたんで、『やばっ』っと思って（笑）」とハプニングがあったことを告白。「ちょっとずれてましたよね。多分、上手いこと拾ってくれたけど、 ちゃんと投げないとダメっすね、そこは」自身の送球について反省点を述べた。

試合後、ホワイトソックスのベナブル監督は、「私たちが期待していた通りのプレーをしてくれた。本当に優れた守備ができるし、打席でのクオリティも非常に高い。彼は見ていて楽しいし、野球場で多くのことができる素晴らしい選手」と西田のメジャーデビュー戦をほめた。



■西田陸浮（にしだ・りくう）

2001年5月6日生まれ。25歳。大阪府出身。ダルビッシュ有（39、パドレス）と同じ東北高校卒業後、アメリカの2年制のカレッジに進学。22年秋にオレゴン大学に編入し、23年にホワイトソックスに11巡目指名（全体329位）で入団。2Aでは137試合で50盗塁を記録、4月に3Aに昇格し、約1か月でメジャー昇格を果たした。

