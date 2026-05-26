食品と同じは落とし穴！「サプリ飲み過ぎ」が招く不調の“原因”と”初期症状”【医師監修】

肝臓は消化管から吸収された物質を最初に受け取り、代謝・解毒・貯蔵を行う重要な臓器です。サプリメント成分も例外ではなく、過剰に摂取された場合には肝臓の処理能力を超えることがあります。サプリメントが原因で起こる肝臓のトラブルは、「薬物性肝障害（Drug-Induced Liver Injury：DILI）」と総称され、近年は健康食品・サプリメントが原因となるケースも増加傾向にあります。

監修医師：

田中 茂（医師）

サプリメントの飲み過ぎが身体に与える影響

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

「サプリメントは食品と同じだから、多く飲んでも問題ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、特定の成分を過剰に摂取すると、身体にとって明確な有害作用が現れることがあります。サプリメントの飲み過ぎが引き起こすリスクについて理解を深めておくことは、健康維持のうえでとても重要です。

脂溶性ビタミンの過剰摂取とそのリスク

ビタミンには水溶性（すいようせい）と脂溶性の2種類があります。水溶性ビタミン（ビタミンCやBグループなど）は余剰分が比較的速やかに尿中に排出されるため、過剰になりにくい傾向があります。一方、脂溶性ビタミン（A、D、E、K）は脂肪に溶ける性質があるため、過剰分が肝臓や脂肪組織に蓄積されやすく、摂りすぎると「過剰症」と呼ばれる中毒症状を引き起こすことがあります。

ビタミンAの過剰摂取では、頭痛・吐き気・皮膚の乾燥・脱毛などの症状のほか、長期的には肝臓への悪影響も確認されています。妊娠初期のビタミンA過剰摂取は胎児の先天的な異常にもつながる可能性があり、妊娠中の方は特に注意が必要です。ビタミンDの過剰摂取では高カルシウム血症が生じ、腎臓への石灰沈着や腎不全のリスクが高まることが指摘されています。

ミネラル系サプリメントの過剰摂取とそのリスク

鉄分サプリメントの過剰摂取は、消化器症状（吐き気・便秘・下痢）に加えて、過剰な鉄が臓器に沈着する「ヘモクロマトーシス（鉄沈着症）」に近い状態を引き起こすことがあります。鉄は肝臓に蓄積されやすく、肝硬変（かんこうへん）を進行させる要因にもなります。また、亜鉛の過剰摂取は銅の吸収を阻害し、貧血や神経障害につながることが報告されています。

セレン（セレニウム）も微量で重要なミネラルですが、過剰摂取では脱毛・爪の変形・神経系への影響といった「セレン中毒」の症状が現れることがあります。マグネシウムの過剰摂取では下痢を引き起こしやすく、腎機能が低下している方では高マグネシウム血症による筋力低下や意識障害のリスクもあります。各ミネラルには1日の上限量（耐容上限量）が設定されており、その範囲を超えないよう管理することが大切です。

サプリメントの飲み過ぎを防ぐための具体的な対策

サプリメントの飲み過ぎを防ぐには、自分が何をどれだけ摂取しているかを把握することが出発点となります。複数のサプリメントを組み合わせていると、意図せず同じ成分を重複して摂取してしまうことがあります。こうした「成分の重複」を避けるための具体的な行動について解説します。

摂取している成分を「見える化」する方法

複数のサプリメントを飲んでいる方には、まず手元のサプリメントをすべて並べ、各製品の成分表示（栄養成分表示・原材料名）を確認することをおすすめします。同じ成分（例：ビタミンC、ビタミンD、鉄）が複数の製品に含まれていないかをチェックし、1日あたりの摂取総量を計算してみましょう。

消費者庁や国立健康・栄養研究所（NIHN）が公表する「健康食品の安全性・有効性情報」データベースを活用すると、各成分の摂取量の目安や過剰摂取のリスクを確認することができます。自分でリスト化が難しい場合には、薬剤師や管理栄養士に相談するとよいでしょう。サプリメント管理アプリも複数公開されており、成分の重複を把握するうえで活用の余地があります。

サプリメントを適切に飲むためのルール

サプリメントを摂取する際は、製品ラベルに記載された用量・用法を守ることが基本中の基本です。「効果が出ない」「早く結果を出したい」という理由で用量を超えて飲むことは、過剰症や臓器への負担増大につながるためとても危険です。また、体調不良（倦怠感・食欲不振・吐き気など）を感じたときはすぐに摂取を中止し、症状が続く場合は医療機関を受診することが重要です。

サプリメントはあくまでも食事を補う目的で使用するものであり、食事のバランスが崩れているからといってサプリメントで補うことには限界があります。食事から得られる栄養素は、多くの場合サプリメント単体よりも吸収率が高く、身体への恩恵も大きいとされています。食生活を整えることを前提に、不足しがちな栄養素のみを適切な用量で補う「補完的な活用」が望ましい姿勢といえます。

まとめ

サプリメントは正しく使えば身体の助けとなりますが、飲み過ぎや危険な組み合わせは腎臓・肝臓に深刻な負担を与える可能性があります。複数のサプリメントや医薬品と組み合わせる際は特に注意が必要です。気になる症状がある方や持病のある方は、自己判断せずに内科や腎臓内科などの医療機関に相談することを強くおすすめします。

参考文献

厚生労働省「いわゆる「健康食品」のホームページ」

厚生労働省「「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について」

消費者庁「食品表示」