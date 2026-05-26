今年は自重します！日本ハムは26日から、甲子園で阪神との3連戦。新庄監督にとって古巣であり、甲子園は思い出の球場。就任1年目からド派手なパフォーマンスで虎ファンを喜ばせてきたが、今年に限っては「ないない」と、恒例のパフォーマンスを封印すると宣言した。

就任1年目だった22年は試合前練習でインスタライブを実施。着用していたリストバンドを観客席へ投げ入れるパフォーマンスも行った。24年には敵将・岡田監督とのメンバー表交換時、背中に「新庄監督」と刺しゅうされた阪神のユニホームを着用して登場するなど、観客を沸かせた。

今年もパフォーマンスに期待が高まっていたが、チームは開幕から低調で4位。直前のソフトバンク3連戦は計28失点で、開幕から同一カード8連敗の屈辱となった。昨季は藤川監督との心理戦を楽しみの一つに挙げていたが「この状況でそんなこと言ってられないでしょ」と、やりたくてもやれないのが現状だ。

現在3連敗で借金3と、まずは勝って流れを変えたい。「もう精いっぱいね、出した選手を信じて活躍してもらうしかない」と新庄監督。盛り上げたい気持ちを押し殺し、ガチンコ勝負に挑む。（清藤 駿太）