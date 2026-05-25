ダイアナの限定カラーが登場♡夏映えするハイヒールミュールをチェック

夏のおしゃれをぐっと軽やかに見せてくれるサンダル選び。そんなこれからの季節にぴったりな新作が、レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」から登場します♡今回発売されるのは、WEBと銀座本店だけで出会える限定カラーのハイヒールミュールサンダル。毎年人気のシロや、爽やかなデニム素材など、足元をきれいに彩るラインナップがそろいました。数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

夏映えする限定カラー3色♡

今回注目したいのは、WEB・銀座本店限定で登場する「TS 58244」。価格は18,700円（税込）、ヒール高は8cm台です。

限定カラーは3色。

「シロスムース シログリッター」は、夏らしい清潔感が魅力。真っ白なスムース素材にグリッターがきらりと映えて、ワンピースにもパンツにも上品に馴染みます♡

「クロデニム クロマルチグリッター」は、カジュアルさと華やかさのバランスが絶妙。ブラックデニムの落ち着きに、グリッターのきらめきが加わり、大人っぽく履ける一足です。

※こちらのみ5月28日（木）発売予定です。

「ブルーデニム ブルーマルチグリッター」は、爽やかなブルーが印象的。ヘルシーなデニム素材が足元を軽やかに見せてくれて、デニムコーデとの相性も抜群です♪

数量限定のため、特別感もたっぷり。夏のワードローブに取り入れたくなるカラーばかりです。

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一般販売カラーも上品に

あわせて展開される一般販売カラーも魅力的です。

「クロスムース クログリッター」は、シンプルながら存在感のある万能カラー。オンにもオフにも使いやすく、幅広いシーンで活躍します。

「ベージュスムース プラチナグリッター」は、肌なじみの良さが魅力。足元をすっきり見せたいときにもぴったりです。

「レオパードプリントキジ ダークブラウンスムース」は、ほんのり遊び心をプラスしたい日におすすめ。大人のレオパードがコーディネートのアクセントになります。

エレガントなミュールサンダルのシルエットに、それぞれ違った表情が楽しめるカラー展開。お気に入りの一足を選ぶ時間も楽しめそうですね♡

WEB・銀座本店限定でチェック

販売は2026年5月25日（月）AM10:00頃より、ダイアナWEBSHOPと銀座本店でスタート。限定カラーはここだけの販売なので、気になっていた方は見逃せません♪

※『限定カラー』はWEBSHOPと銀座本店のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。

ダイアナの限定カラーで夏の足元を華やかに♡

ダイアナの限定カラーは、夏のスタイリングに上品な華やかさを添えてくれる注目アイテム。

爽やかなホワイトやデニム素材、きらめくグリッターの組み合わせは、いつもの装いをぐっと新鮮に見せてくれます♡

数量限定だからこそ、ときめいたタイミングが選びどき。この夏は、お気に入りの一足と一緒に軽やかなおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪