「DEEPに吠える夜」ゴールデン2時間SP！

出産後の母親が発症する「産後うつ」について学ぶ！

野田聖子議員・辻元清美議員・蓮舫議員・伊藤孝恵議員がバラエティー初共演！

4人が語る「女性政治家のリアル」とは？

日本社会をじわじわと蝕む「ルッキズム」って一体なに!?

産後うつ

産後の母親の約10人に1人が経験すると言われる「産後うつ」

ホルモンバランスの影響や育児ストレスなどが原因と言われているが、

育児の大変さ故、自身の体調の変化に気がつけない人も多いという…

母親がひとりで抱え込まないよう、社会や周囲の人が何ができるのか？を考えます。

▼子どもが泣いていても抱き上げられない…泣きながら一晩中外を歩いた木村多江

▼寝られない辛さ…土屋アンナが授乳中に感じた危機

▼母親失格かも…高橋ユウが直面した母乳の悩み

▼双子を育てる大山加奈がフル活用した「産後ドゥーラ」とは？

▼アスファルトを見て絶望を感じた！？丸山桂里奈が上を向いて歩けなくなった日

▼「ボンディング障害」って？

▼シソンヌ・長谷川忍も考える！家族だけではなく周囲ができるサポートとは？

▼精神科医が解説 「産後うつ」の原因と症状

女性政治家のリアル

日本の国会議員に占める女性の割合はわずか2割程度。

一体なぜ日本では女性政治家が少ないのか…

『女性政治家のリアル』について語らいます。

▼「政治をやりたいなら女を捨てろ」選挙中に浴びせられた衝撃的な言葉の数々

▼政治活動と家事・育児の両立の難しさ

▼国会で飛び交うヤジ…負けないようにするために

▼女性議員を苦しめる“票ハラ”とは？

▼意外と知られていない？党を越えて法律をつくるための“議員連盟”とは？

ルッキズム

人を見た目で判断したり、容姿を理由に差別する「ルッキズム」。

囚われすぎると理想と現実のギャップに苦しみ、心身の不調をきたしてしまうことも。

容姿にコンプレックスを抱える若者の割合が、日本は世界1位というデータも。

「ルッキズム」についてみんなで考えていきます。

▼痩せている方が素敵？かわいい方が得をする？ルッキズムの刷り込みにホラン千秋が思うこと

▼見た目と声のギャップ…「しゃべらなければかわいいのに」と言われ続けた齊藤京子

▼スルメを食べ続けて23kg減量！？ LiLiCoが危惧する過度なダイエット

▼元アイドルというイメージがあるから…市井紗耶香が気になってしまう容姿に関する世間の声

▼見ているだけで苦しい…バービーがモヤモヤする美容整形の低年齢化

▼犬山紙子が気をつけたい親から子どもに対する"何気ない一言"

▼溝端淳平が憧れの監督に言われた容姿に関することとは？

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

ゲスト※50音順

《産後うつ》

大山加奈・木村好珠・木村多江・高橋ユウ・土屋アンナ・丸山桂里奈／長谷川 忍

《女性政治家のリアル》

伊藤孝恵参議院議員・辻󠄀元清美参議院議員・野田聖子衆議院議員・蓮舫参議院議員／中村海人（Travis Japan）

《ルッキズム》

市井紗耶香・犬山紙子・大村美菜子・齊藤京子・バービー・ホラン千秋・LiLiCo／溝端淳平