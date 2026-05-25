◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

無傷４連勝での栄冠へ、期待は膨らむばかりだ。コンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）を出走させる高野調教師は、Ｇ１・１２勝のうち８勝が牝馬。現役最多の数字だ。牡馬で挙げた４勝はすべてジャンタルマンタル。厩舎の看板ホースに続く、将来性あふれる牡馬で挑む日本競馬の祭典を前に「今回はチャンスがあるんじゃないかな。モチベーションがあふれる状況ですね」と気持ちを昂（たか）ぶらせている。

管理馬をダービーに送り出すのは今回が４度目。「朝から雰囲気が違いますね。有馬とはまた違う、本当に独特の。競馬場のファンも含めて、緊張感を感じます」。当日の張り詰めたような会場の空気感は、ダービーでしか味わえないもの。トレーナーにとっても、心躍る特別なレースだ。

前走の京都新聞杯を、２分９秒９のレースレコードで快勝。賞金を加算し、本番への出走を決めた。末脚の持続力、豊富なスタミナなど底を見せない素質でいまだ負けなし。しかし、指揮官はこの馬の一番の強みをこう分析する。「競馬場、ゲート裏、レース中においても、すべてを冷静にこなしていることですね。なかなかそれを出来る馬は少ないし、口取りの写真撮影でもどっしりしている。たいしたもんです」。並大抵のことでは動じない強い精神力が、この一戦において大きな武器となる。

２つの大記録に挑む。１９８４年のグレード制導入後、史上７頭目の無敗Ｖのみならず、祖父ディープインパクト、父コントレイルに続く父子３代制覇という前人未到の偉業。「もちろん楽しみです。なかなかこんな機会はない。ただ参加するだけではなく、当然勝利する。そういう目的を持って管理ができているなと感じます」。“牝馬の高野厩舎”から、イメージを塗り替えるダービー馬が誕生の予感だ。（山本 理貴）

◆無敗のダービー馬 １９３４年のフレーモアから２０２０年のコントレイルまで、これまで１１頭。グレード制を導入した８４年以降では、２０頭が無敗でダービーに挑戦して達成したのは６頭。６頭のうち８４年シンボリルドルフ、９１年トウカイテイオー、９２年ミホノブルボン、０５年ディープインパクト、２０年コントレイルは皐月賞馬だった。京都新聞杯（５月実施になった００年以降）Ｖからのダービー制覇は００年アグネスフライト、１３年キズナの２頭だけで、同Ｇ２から無敗でダービー制覇なら初めてのこととなる。