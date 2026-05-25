ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、キャンペーン「LINEMO週穫祭」の5月第3弾を開始した。新しい電話番号または他社から乗り換え（MNP）で申し込むと、通常特典に加えてPayPayポイントが最大8000円相当進呈される。期間は5月31日まで。

「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」もしくは「LINEMOベストプラン紹介キャンペーン」の対象で、「LINEMOベストプラン」を契約した場合は4000ポイントを還元。「LINEMOベストプランV」を契約した場合は8000ポイントを還元する。

また、「2回線まとめて申し込みでPayPayポイントプレゼントキャンペーン」や「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」「契約者向け！追加申込キャンペーン」が適用された場合は、契約プランに関わらず4000ポイントが還元される。なお、申し込み月の翌月末までに開通（利用開始）する必要がある。

あわせてLINEMO週穫祭5月キャンペーンとして、川口春奈がCMに出演している商品が100人に当たる企画も実施している。エントリー期間は31日まで。