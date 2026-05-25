フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年5月23日にXで、バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）での嫌いな芸能人を言わせる企画内容をめぐる問題に言及した。表現や演出について番組側に改善を求めるも、改善されなかった過去があったと明かした。さらに、問題の渦中にいるタレント・歌手のあのさんへの誹謗中傷をしないよう呼びかけた。

あのさんが降板の意向示す「もう続けたくないので番組を降ります」

「あのちゃんねる」をめぐっては、18日の放送で、直前に出されたお題に答えながらサッカーのシュートを決めるという企画を放送。番組MCのあのさんは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というお題に「鈴木紗理奈」と答え、これが編集されることなく放送されていた。

鈴木さんはインスタグラムのストーリーズ機能で、タレント名や番組名を伏せながら、「普通にショック」「いじめやん」などと心境を明かしていた。

「あのちゃんねる」は22日、番組公式サイトで、あのさんや鈴木さんに「ご迷惑をおかけしてしまった」として謝罪。これを受け、あのさんは23日にXでコメントを発表した。

あのさんよると、これまで番組側には、「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」などと意見を伝え、やり取りを重ねていたという。しかし、それでも改善されず、「自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と説明した。

番組側は「改善します」と約束し、様子を見ていたところだったと明かした。

あのさんは、そのうえで「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板の意向を宣言した。

「ロケ前日に届いた台本が...以前と全く変わない演出の台本」

小林さんは、あのさんのこの投稿を引用。数年前にあったという「生放送の番組」での番組側とのやり取りを明かした。

小林さんによると、小林さんもあのさんと同様、「生意気にも番組を大切に思う気持ち」から、「この表現は私には出来ません」「ゲストの方に失礼だと思います」といった意見をマネジャーを通して何度も番組側に伝えたという。

しかし、演出が改善されることはなかったといい、小林さんは「これ以上、そのような演出でロケをすることが出来ないので、番組内のコーナーを降りる決断をした」と明かした。

すると番組側は、「申し訳なかった。演出を改善します」「嫌だと感じる演出はもうしません」と小林さんに謝罪したという。小林さんは、「演出を変更してくれるなら、コーナーを続けて番組を盛り上げたかった」ため、継続することにしたと説明した。

しかし、「番組側と意見がようやく一致し、安心し、これからさらに頑張ろう、と思っていたロケ前日に届いた台本が...以前と全く変わない演出の台本でした」と、明かした。

小林さんは、すぐにマネジャーに電話し、「この演出は私には出来ませんと何度もお伝えし、番組側ももうしないということで、ロケに行くことにしたので、お話が違います。どうしても、私には出来ないので、ロケには行くことが出来ません」と訴えたという。

マネジャーと番組側が話し合った結果、マネジャーから小林さんに「ロケに行かなくて良くなったから」と連絡があったとした。

当時は「ロケを『ドタキャン』」「夫に洗脳」の情報が拡散

小林さんは、「ネットニュースでは、私がロケを『ドタキャン』したことになり、夫に洗脳されていることになり、番組を降板させられたことになりました」と明かす。「当時も、事情をSNSでお伝えしていますが、今もなお、誤解をされているためお伝えします。ちゃんとマネージャーさんに連絡をし、番組側から了承を得ています」と、投稿の理由を説明した。

続けて、あのさんについて、「今回起きてしまった理由をちゃんとすぐに伝えようと、応援してくれて、信じてくれている方々に一生懸命書いていて、ファンの方々をとても大事にされている想いが伝わってきます」とコメント。

「あのさんへの誹謗中傷、絶対にやめて欲しいです。一部のネットニュース、切り抜き、ポストなどが、アクセス、インプ稼ぎのために過度に内容を書き、動画を編集し、それを信じた人が、誹謗中傷する。本当に良くないです」と呼びかけた。