俳優の石原良純は25日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏が今週1週間、番組をお休みするというアナウンスを受け、その理由に驚きを隠せない様子でリアクションした。

番組冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「玉川さんですけど、ちょっと遅めの冬休みです。今週1週間、お休みでございます」と、玉川氏が不在であることを報告。これに、良純は「遅めの冬休み？」とけげんそうな表情で応じ、羽鳥は「はい。お正月休みですね」と、さらに詳細に説明した。

まもなく6月になるタイミングでの「お正月休み」という説明だったこともあってか、良純は「ええっ？」と驚きを隠せず、羽鳥は「すいません…私がすいませんと言うことじゃないんですけどね」と再び説明したが、良純は「どういうこと？」と、しばらくはけげんそうな表情だった。

羽鳥は「ちょっと、（取得の）タイミングが（合わなかった）」と、玉川氏がなかなか正月休みを取れなかった事情をほのめかしたが、良純は「もう、夏かなと思って」としながら、最後は納得した様子だった。