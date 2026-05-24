新幹線が「5日間乗り放題」で“2万円”!? 50歳以上なら“1日の移動”だけで元が取れる？ 東京から「岩手・宮城」を回るといくら得する？ 2026年度「大人の休日倶楽部パス」を確認

期間限定の「大人の休日倶楽部パス」とはどのようなチケット？

JR東日本によると、「大人の休日倶楽部」は、50歳以上を対象とした会員制サービスです。会員区分は年齢に応じて2種類あり、年会費は次の通りです。



○ミドル（満50歳～64歳）

・初年度：無料

・2年目以降：年会費2100円＋カード年会費524円 合計2624円

○ジパング（満65歳以上）

・年会費3840円+クレジットカード年会費524円 合計4364円



「大人の休日倶楽部」に入会すると、JR東日本・北海道旅客鉄道株式会社（JR北海道）のきっぷが割引になるほか、会員だけが購入できる特別な「大人の休日倶楽部パス」を購入・利用できます。

「大人の休日倶楽部パス」は、JR東日本・JR北海道エリアの新幹線や特急が、連続した5日間乗り降り自由となる期間限定のきっぷです。以下は、「えきねっと」で大人の休日倶楽部パスを購入した場合の普通車とグリーン車の料金です。



・東日本エリア：普通車 2万円／グリーン車 3万6000円

・東日本・北海道エリア：普通車 2万8000円／グリーン車 5万1000円

・北海道エリア：普通車 1万8070円／グリーン車 3万6050円



なお、2026年の発売期間は5月22日～6月29日、7月31日～9月7日、12月18日～2027年1月25日の3回で、指定席は6回まで利用可能です。7回目以降は自由席を利用するか、別途特急券を購入する必要があります。



元を取るにはどのような旅程が必要？ どのくらいお得？

「5日間で2万円」は、遠方へ出掛ける人なら1日で元が取れる場合もあるでしょう。

JR東日本の公式サイトで紹介されているモデルコース「日本伝統工芸品『漆』に触れ、アート・建築・日本遺産を訪ねる岩手・宮城・福島への旅」を参考に、通常運賃（新幹線・普通車指定席）と比較してみます。



○1日目の行程：東京駅→二戸駅（岩手）、二戸駅→仙台駅（宮城） ・東京→二戸：1万6660円

・二戸→仙台：8890円

・合計：2万5550円



上記の区間の、新幹線普通車での通常の運賃は合計2万5550円です。「大人の休日倶楽部パス［東日本］」を利用した場合、初日の移動だけで5550円お得になり、2日目以降は追加の運賃負担なしで移動できます。

時期や購入方法によって異なりますが、東京～新青森往復で通常料金は約3万円前後となるため、長距離移動を複数回行う旅程であれば通常料金より大幅に安くなるでしょう。



「大人の休日倶楽部」利用時の注意点

スムーズな旅のために、以下のポイントを必ず確認しておきましょう。



・購入と利用の制限がある

会員本人のみが購入・利用できます。本人以外の利用や譲渡は禁止されており、不正利用があると会員資格が取り消される場合もあります。



・事前の購入が必要

利用開始当日の購入はできません。前日までに購入を済ませておきましょう。



・特別車両への追加料金がある

「大人の休日倶楽部パス」の「グリーン車用」を利用する場合でも、「グランクラス」や「プレミアムグリーン車」に乗車する際は運賃のみが有効となり、別途、割引のない特急料金・特別車両料金が必要となります。



まとめ

「大人の休日倶楽部パス」は、50歳を過ぎたからこそ利用できるきっぷです。

「新幹線は高いから……」と諦めていた遠くの街や、一度は見てみたかった絶景も、このきっぷがあれば通常料金より交通費を大きく抑えてお得に旅ができそうです。



出典

東日本旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社 大人の休日倶楽部会員サイト 大人の休日倶楽部パス

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー