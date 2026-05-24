Enfelの5月新作ランジェリー♡悪魔級に色っぽい最新コレクション登場

モデル・インフルエンサーとして人気を集めるPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作DEVIL LINEが登場♡2026年5月22日（金）19時より公式オンラインストアで発売されます。悪魔のような妖艶さと、あざと可愛さを兼ね備えたデザインは、大人の女性の魅力を引き立てる仕上がり。特別な日にも、自分をもっと好きになりたい日にもぴったりのコレクションです♪

悪魔級の色気を纏うブラック

「Enfel」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”を掛け合わせたブランド名の通り、可愛さとセクシーさを絶妙にミックスしたデザインが魅力。

今回の新作DEVIL LINEでは、“甘い誘惑”をテーマにしたランジェリーが展開されます。

ブラックカラーのランジェリーは、ニュアンス感のある色味にストライプ生地と繊細なレースを重ねた、大人っぽいデザインが特徴。甘さを控えた洗練ムードで、自然体なのにどこか色っぽい印象を演出してくれます。

ブラジャーはB～Gカップ、アンダーバスト65～75まで対応。価格は3,500円（税込）です。何気ない仕草まで美しく見せてくれるような、こなれ感たっぷりの一着に仕上がっています♡

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抜け感を演出するホワイト

ホワイトカラーは、同色ストライプで柄を際立たせた軽やかなデザイン。レースを重ねることで透明感のある雰囲気を演出し、ナチュラルなのに目を惹く小悪魔ムードを楽しめます。

甘すぎずラフすぎない絶妙なバランスで、さらっとおしゃれ見えするのも魅力。ホワイトならではの柔らかさと、ほんのり漂う色気が大人可愛い印象を叶えてくれます。

こちらもサイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75まで展開。価格は3,500円（税込）です。ブラックとはまた違った魅力で、その日の気分に合わせて選びたくなるデザインです。

選べるショーツでトータルコーデ

ショーツは「フルバック」と「Tバック」の2タイプを展開。

どちらも価格は1,500円（税込）で、サイズはS（ヒップ82～90cm）、M（ヒップ87～95cm）、L（ヒップ92～100cm）の3サイズが揃います。

セットで合わせることで、より統一感のあるランジェリースタイルを楽しめるのもポイント。ファッション感覚で楽しめるEnfelらしいデザインは、毎日の気分まで高めてくれそうです♪

自分らしい魅力を楽しみたい日に

Enfelの新作DEVIL LINEは、可愛いだけでは物足りない大人女子にぴったりのコレクション♡

ブラックとホワイト、それぞれ異なる魅力を持つデザインは、その日の気分やファッションに合わせて楽しめます。

自分らしい美しさを引き出したい日や、ちょっぴり大胆な気分を楽しみたい日に取り入れてみてはいかがでしょうか。5月22日（金）19時からの発売をぜひチェックしてみてください♪