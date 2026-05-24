『豊臣兄弟！』第20回 “小一郎”仲野太賀、兄と共に裏切った“久秀”竹中直人との談判に臨む
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第20回「本物の平蜘蛛」が24日の今夜放送される。
【写真】信長を裏切った久秀（竹中直人）第20回「本物の平蜘蛛」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第20回「本物の平蜘蛛」あらすじ】
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。
九死に一生を得た秀吉と小一郎（仲野）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。しかし破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】信長を裏切った久秀（竹中直人）第20回「本物の平蜘蛛」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。
九死に一生を得た秀吉と小一郎（仲野）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。しかし破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。