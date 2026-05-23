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YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき」が、「【時短パン】こねない・汚れない！忙しい朝にたった40分で焼きたてパンを作る裏ワザ」と題した動画を公開しました。小麦粉の代わりに米粉を活用し、忙しい朝でもたった40分で焼きたてパンが完成する画期的な方法を紹介しています。



動画内でむらまつ氏は、パン作りに何時間もかかるのは「思い込み」だと指摘。時短の鍵として、パン専用米粉ではなくスーパーで買える「料理用米粉」を使用することを推奨しています。料理用米粉は発酵時間を短くしないと美味しいパンが焼けない特性があり、それが結果的に時短につながると語りました。



さらに、もう一つの大きな秘密が「キッチン用ポリ袋」の使用です。すべての材料をポリ袋に入れて揉み込むことで、「粉と水がサッと混ざって、しっかりとしたパン生地を作ることができる」と解説。ボウルやヘラを使わないため、「洗い物がゼロになる」という大きなメリットも提示しました。



実際の作業時間は、ポリ袋で生地を揉み込む約5分のみ。あとは生地を丸めてオーブンに入れ、発酵と焼き上げを待つだけです。待っている約33分間は、お弁当作りや身支度など完全に自由な時間として使えます。焼き上がったパンは、お米の甘い香りが広がるふわふわの仕上がりに。砂糖、油、卵、乳製品を一切使わない、体に優しいパンであることも魅力です。



慌ただしい平日の朝でも、手軽に挑戦できる超時短の健康パン。毎日の食卓に、焼き立てパンの幸せを取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・料理用米粉

・イースト

・水

※動画内では具体的な分量の言及なし



［作り方］

1. キッチン用ポリ袋の中に、料理用米粉、イースト、水などの材料をすべて入れる。

2. 袋の外から約5分間、揉み込むようにして生地を作る。

3. オーブンの天板にオーブンシートを敷き、ポリ袋から取り出した生地を丸めて並べる。

4. オーブンに入れて発酵と焼き上げを行う（発酵と焼く時間で合計25分、余熱で約8分）。

5. ふわふわに焼き上がったら完成。