猫ちゃん特有の『愛情表現の仕方』に笑顔になってしまうと、表示回数30万回を超える反響が寄せられています。飼い主さんがベッドで眠っているのを見て、隣にやってきた猫ちゃん。飼い主さんに『大好き』の気持ちを伝えようとした猫ちゃんですが、その方法が予想外だったようで…？

飼い主さんの「これは愛と捉えていいのでしょうか？」というコメントには、「愛以外のなにものでもない」「愛ですよ。そして避けないのも愛ですよ」とたくさんの返信と温かい笑いが寄せられることとなりました。

【写真：『愛と捉えて良い？』眠っていると、そばにやってきた猫→飼い主動揺の『ポジショニング』】

眠っている飼い主さんのそばにやってきたせん君

飼い主さんに最上級の愛情表現を見せてくれたのは、Xアカウント『m!o』に登場する、笹かま柄がチャームポイントの猫ちゃん『せん君』。

その日、飼い主さんはベッドの上で横になって眠っていたそう。するとそこにせん君がやってきて、飼い主さんにぴったりと体を寄せて座り始めたそう。大好きな飼い主さんにくっついていたいせん君にキュンとしてしまうところですが…飼い主さんはせん君の行動に戸惑ってしまったそう。

はたして、飼い主さんが動揺してしまったその理由とは…？

お尻をぴったりくっつける姿に、たくさんの「愛ですよ」の声

眠っている飼い主さんのそばにやってきたせん君。かわいらしいその光景にほっこりしてしまうところですが…飼い主さんは思わず、「このおしりのポジショニングは愛と捉えて良いのでしょうか」と、せん君の姿を撮影した写真と一緒にコメントを投稿。

そこにはなんと…ベッドで横になっている飼い主さんのお顔に、お尻をぴったりとくっつけるせん君の姿が！

その光景には、たくさんの人から「信頼されている証拠です」「最上級の愛情表現ですよ」と返事が寄せられることに。猫ちゃんが背中を見せるのは信頼している相手にだけ。飼い主さんは思わず動揺してしまったようですが、この光景はせん君からの「大好き」のサインなのでした。

せん君は昔、多頭飼育崩壊の環境で暮らしていて、そのうえおうちが火事に見舞われてしまったという大変な経験をした猫ちゃん。そのため、飼い主さんのおうちにやってきた当時は「人間なんか信じるもんか！」といった様子だったのだそう。

そんなせん君が見せてくれた、猫ちゃんにとっての『最上級の愛情表現』には、きっと飼い主さんへのたくさんの「ありがとう」の気持ちも詰まっていることでしょう。

飼い主さんのお顔にお尻をくっつけるせん君の光景には、「これは間違いなく大いなる愛ですッ！」「猫がお尻を向けるのは安心してる証拠」と、たくさんの温かい言葉が寄せられることに。

Xアカウント『m!o』では、そんなせん君の幸せいっぱいな毎日が綴られていますよ。

せん君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「m!o」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。