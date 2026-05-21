炊飯器のスイッチ押すだけ！鶏もも丸ごと『シンガポールチキンライス』ほったらかし調理

忙しい毎日に！スイッチ押すだけ、究極のほったらかし飯はいかが？

具材を一緒に炊くだけ。人気の「シンガポール風チキンライス」をご紹介。

鶏ももが一枚ドンと入っているから、見た目にもボリューム満点です！

今回使用するのは炊飯器。

その魅力は、スイッチを入れたらほったらかしでおけること。細やかな火加減や、火を止めるタイミングを気にする必要もないので、大きな具でもしっかり火が入り、中まで味がしみこみます。



シンガポール風チキンライス

材料（3〜4人分）

米……2合

鶏もも肉（大）……1枚（約300g）

しょうがのせん切り……1かけ分

ねぎの青い部分……1本分

トマト……1/2個

きゅうり……1/3本

パクチー……1本

塩……小さじ1/3

〈A〉

ナンプラー……小さじ1

酒……大さじ1

〈たれ〉

ねぎのみじん切り……2/3本分（約75g）

にんにくのすりおろし……少々

しょうゆ……大さじ1

酢……大さじ1

砂糖……小さじ1

オイスターソース……小さじ1

作り方

（1）米は洗い、ざるに上げる。鶏肉は塩をもみ込む。トマトはへたを取り、4等分のくし形に切る。きゅうりは斜め薄切りにする。パクチーは葉は食べやすく切り、茎と、あれば根はみじん切りにする。

（2）炊飯器の内がまに米を入れてAを加え、2合の目盛りまで水を注ぐ。パクチーの茎、根を入れて鶏肉を皮目を上にしてのせ、ねぎの青い部分、しょうがを入れて普通に炊く。たれの材料は混ぜる。

（3）炊き上がったら鶏肉を取り出し、食べやすく切る。ご飯は底から返すようにさっくりと混ぜ、器に盛る。鶏肉をのせてトマト、きゅうり、パクチーを添え、たれをかけながらいただく。

たれはたっぷりかけるのがおすすめ♪オイスターソースを加えたコクのあるたれが、ご飯にも鶏肉にもよくなじんでたまらないおいしさに。ぜひ味わってみて！

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）