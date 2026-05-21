敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球で、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。二刀流として臨んだ一戦。いつもよりゆっくりとした“小さな違和感”があった。

プレーボールから約12秒で自身を援護した。相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

大谷は打球の行方を見送ると、インパクトから約25秒、ゆっくりと時間をかけてダイヤモンドを一周した。投手・大谷への準備にも見える行動に、X上のファンからは「自援護キター！！！ゆっくり周って体力温存」「大谷さんゆっくりダイヤモンド周ってる 体力温存！」「ホームランですぐにベンチへ“投手大谷”の準備がゆっくりできますなぁ」「初球でホームラン打って省エネだね」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）