¡È²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Î°ãÈ¿¹Ô°ÙÌäÂê¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¡ÄÂ»³²³Û¤ÏÌó585Ëü±ß¡¢¹ç·×40Ì¾¤¬Çå½þ¤Ø
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï20Æü¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î»ö¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤ÏºòÇ¯7·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23Àá²£ÉÍFCÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¶Ø»ß¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¡£È¯±ìÅù¡¦²Ö²Ð¤Î»ÈÍÑ¡¢Ê¤ÌÌÅù¤Ç´é¤ò±£¤¹¹Ô°Ù¡¢²£ÉÍFC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¡¢·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Åö³º¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤È¤·¤Æ¹ç·×72Ì¾¤òÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß¡¢4¤Ä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤òÌµ´ü¸Â³èÆ°¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»öÂÖÈ¯À¸¤«¤éÌó10¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿Ãæ¡¢²£ÉÍFM¤ÏÂ»³²Çå½þ¶âÁ´³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò´Þ¤à¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£J¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó²£ÉÍFC¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¼Ô¤é¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ä»öÂÖ¤ÎÀººº¤ª¤è¤ÓÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°Åù¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤é¤¬¼«¤é¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¡¢Â¿³Û¤Î·ÐºÑÅªÂ»³²¤òÁ´³ÛÊäÅ¶¤¹¤ë°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¡¢¿¿Ùõ¤ÊÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¤ÎÀÀÌó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´Â»³²³Û¤ÎÇå½þ¤È¤¤¤¦ºÇÂç¸Â¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢º£ÈÌÌ±»ö¾å¤Î¼¨ÃÌ¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¼¨ÃÌ¤ÎÀ®Î©¤ËÀèÎ©¤Á²£ÉÍFC¤ª¤è¤Ó²£ÉÍFMÎ¾¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¬À©Àþ¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¿Ê¤·¤¿°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÈ¯¼Í¤·¡¢Åê¤²Æþ¤ì¤¿È¯±ìÅû¤ä¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼ÉÕ¶á´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍFM¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÈïÃÆ¤ª¤è¤Ó°áÉþÂ»½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÛµÞ¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¦³«Ìç¤ÎÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Â»³²³Û¤Ï585Ëü2921±ß¡£È¯±ìÅû¤Þ¤¿¤Ï²Ö²Ð¤ò½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤·¤¿¼Â¹Ô¹Ô°Ù¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¼Ô¤Î¤¦¤ÁÂ»³²Çå½þ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¼Ô¡Ê¹ç·×40Ì¾¡Ë¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ï¤ò½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤È¤·¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó²£ÉÍFC¤È¤â¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÎÀ°Íý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢´ÑÀï¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤ª¤è¤Ó·¼ÌØ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¼Á¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤áµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤Æ´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ïº£²ó¤Î¼¨ÃÌÀ®Î©¤ò¼õ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ»ö°ÆÈ¯À¸¸å¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´60¥¯¥é¥Ö¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤ò´Þ¤à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þÊý¿Ë¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê´í¸±¹Ô°ÙÅù¤¬È¯À¸¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê»î¹ç´Ä¶¤ÎÃá½ø°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬Ìó¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢½ôµ¬Äê¤ËÄê¤á¤ëÈ³Â§Å¬ÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤¿µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÜÆü¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤ò¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËÜ·ï¤ÎÂÐ±þ·Ð°Þ¤ò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÆÁ´¥¯¥é¥Ö¤Ø¼þÃÎ¤Î¾å¡¢²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê´ÑÀï´Ä¶¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê´ÑÀï´Ä¶¤ò¶¼¤«¤¹¿È¾¡¼ê¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ä¶¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤ò´Þ¤à´Ø·¸³Æ½ê¤Çº£¸å¤âÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢J¥¯¥é¥Ö¤Î°ÂÁ´ÍýÇ°¤Ø¤Î¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍFM¤ÏºòÇ¯7·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23Àá²£ÉÍFCÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¶Ø»ß¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¡£È¯±ìÅù¡¦²Ö²Ð¤Î»ÈÍÑ¡¢Ê¤ÌÌÅù¤Ç´é¤ò±£¤¹¹Ô°Ù¡¢²£ÉÍFC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¡¢·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Åö³º¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤È¤·¤Æ¹ç·×72Ì¾¤òÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß¡¢4¤Ä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤òÌµ´ü¸Â³èÆ°¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´Â»³²³Û¤ÎÇå½þ¤È¤¤¤¦ºÇÂç¸Â¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢º£ÈÌÌ±»ö¾å¤Î¼¨ÃÌ¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¼¨ÃÌ¤ÎÀ®Î©¤ËÀèÎ©¤Á²£ÉÍFC¤ª¤è¤Ó²£ÉÍFMÎ¾¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¬À©Àþ¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¿Ê¤·¤¿°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÈ¯¼Í¤·¡¢Åê¤²Æþ¤ì¤¿È¯±ìÅû¤ä¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼ÉÕ¶á´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍFM¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÈïÃÆ¤ª¤è¤Ó°áÉþÂ»½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÛµÞ¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¦³«Ìç¤ÎÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Â»³²³Û¤Ï585Ëü2921±ß¡£È¯±ìÅû¤Þ¤¿¤Ï²Ö²Ð¤ò½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤·¤¿¼Â¹Ô¹Ô°Ù¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¼Ô¤Î¤¦¤ÁÂ»³²Çå½þ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¼Ô¡Ê¹ç·×40Ì¾¡Ë¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ï¤ò½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤È¤·¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó²£ÉÍFC¤È¤â¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÎÀ°Íý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢´ÑÀï¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤ª¤è¤Ó·¼ÌØ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¼Á¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤áµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤Æ´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ïº£²ó¤Î¼¨ÃÌÀ®Î©¤ò¼õ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ»ö°ÆÈ¯À¸¸å¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´60¥¯¥é¥Ö¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤ò´Þ¤à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þÊý¿Ë¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê´í¸±¹Ô°ÙÅù¤¬È¯À¸¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê»î¹ç´Ä¶¤ÎÃá½ø°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬Ìó¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢½ôµ¬Äê¤ËÄê¤á¤ëÈ³Â§Å¬ÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤¿µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÜÆü¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤ò¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËÜ·ï¤ÎÂÐ±þ·Ð°Þ¤ò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÆÁ´¥¯¥é¥Ö¤Ø¼þÃÎ¤Î¾å¡¢²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê´ÑÀï´Ä¶¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê´ÑÀï´Ä¶¤ò¶¼¤«¤¹¿È¾¡¼ê¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ä¶¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤ò´Þ¤à´Ø·¸³Æ½ê¤Çº£¸å¤âÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢J¥¯¥é¥Ö¤Î°ÂÁ´ÍýÇ°¤Ø¤Î¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×