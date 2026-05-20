犬の目が潤んでいる理由

1.目を守るために涙が分泌されるから

犬の目が潤んでいるのは、目を守るために涙が分泌されるからです。

涙が分泌されることによって、目の表面が守られているのですが、涙は単なる水分というわけではなく、目の健康を守るための役割を担うものです。

たとえば、目を乾燥から守る、目の表面に付着したゴミやホコリを洗い流す、細菌の繁殖を防ぐなどの役割があります。

光の具合や加減によっては、涙の膜が反射することによって、必要以上に目が潤んでいるようにも見えるかもしれません。

とくに自然光が強いときでは、犬の目がとくに潤んでいるように見えることがあります。

2.異物が入ったことや刺激を受けたことによって涙が分泌された

犬の目が潤んでいるのは、異物が入ったことや刺激を受けたことによって涙が分泌されたからなのではないか、と考えることができます。

お散歩中は、よく砂埃や花粉や小さなゴミが犬の目に入ってしまうことがあります。目の表面を守るため、ゴミなどを洗い流すため、通常よりも多く涙が分泌されます。

涙が溢れてしまうほど分泌されているとき、犬が目をショボショボとさせるときは、異物によって強い刺激を受けている可能性があります。

長毛種や目の周りの被毛が伸びる犬種である場合では、自分自身の被毛が目を刺激してしまっていることもあります。目に入ったり刺激したりすることのない適度な長さにカットしましょう。

3.感情が高まって興奮しているから

犬の目が潤んでいるのは、感情が高まって興奮しているからです。

近年の研究によると、「犬も感情の高まりによって涙の分泌量が増えることがある」ということが分かってきているそうです。

飼い主が帰宅したとき、嬉しくて感情が高まり、興奮し、目が潤んでしまうことがあるのではないでしょうか。

飼い主との信頼関係や絆に関係するホルモンが影響しているのではないか、と考えられているようです。

飼い主が出かけようとしているとき、拗ねたように犬が目をウルウルとさせることがあります。これもまた、「寂しい」「悲しい」などの感情の高まりが理由なのではないかと思います。

4.目の病気やトラブルが起きている可能性

犬の目が潤んでいるとき、目の病気やトラブルが起きている可能性を考えることができます。

代表的なのは「結膜炎」です。目の粘膜に炎症が起こることで、涙の分泌量が増えたり、目ヤニが出たり、痛みを伴うこともあります。

角膜に傷がついてしまっている場合では、強い涙目になり、涙がこぼれ落ちてしまうこともあります。

逆さまつげ、まぶたの異常、鼻涙管閉塞なども犬の目が潤む理由になることがありますが、とくに短頭種や目が大きく飛び出している犬種に多い傾向にあります。

犬の目がウルウルしているときに注意すべき状態

片方の目だけウルウルしている 目や目の周りに赤みがある 目ヤニが大量に出る 目が充血している

このような場合では、すぐに動物病院で診てもらうべきであると言えます。

シニア犬である場合では、加齢によって涙の分泌量のバランスが崩れやすくなります。ウルウルするだけでなく、乾燥しやすくもなります。

乾燥しやすいときは獣医師に相談し、目を潤すための目薬を処方してもらうと安心でしょう。

まとめ

犬の目が潤んでいるのは、基本的には目の表面を守るために分泌される涙によるものです。

小さな変化にも気づきやすくするためには、日頃から愛犬の目の様子をよく観察し、目の潤いが気になるときは、「いつもと何がどのように違うのか」を把握することが大切です。

赤みや目ヤニや充血を伴うときは、愛犬の目の健康状態を示すサインであるため、健康を守るための対応をしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)