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【静岡の元教師すぎやま】が「SUGICHA発売決定！群馬の子どもたちに無料で提供します」を公開した。



動画では、オリジナルのお茶ドリンク「SUGICHA」の発売と、群馬県の小中高生に同商品を無料で提供する計画について発表された。



「SUGICHA」は、静岡県産のお茶にオーガニックの黒蜜と豆乳を合わせたお茶ラテである。すぎやま氏自身が白砂糖を控えている背景から、糖分とミネラルを補給できる黒蜜を採用。さらにイソフラボンやタンパク質を含む豆乳を合わせることで、美容効果も期待できる「心も体も嬉しい」ドリンクに仕上がっている。



今回、群馬の子どもたちに無料で配る理由は、同氏が進めている「群馬での高校設立プロジェクト」に紐づいている。高校の認可を得る事業計画書を作成するためには、地域住民の生の声を把握することが不可欠だ。そこで、キッチンカーで群馬県内の全35市町村を巡り、「SUGICHA」を無料で提供することで人を集め、地域の課題や要望を直接ヒアリングする狙いがある。なお、大人は有料での販売となるが、これはガソリン代やキッチンカーの維持費に充てられる。



今後の展開として、出店場所や日時はInstagramのストーリーズやLINE公式アカウントで発信される。同氏は「責任もって群馬の子どもたちにお届けします」と意気込みを語り、イベントへの場所提供や人集め、企業からの備品提供など、視聴者や地元企業へ協力を呼びかけた。