俳優の佐藤二朗（57）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。亡き父について語った。

MCの黒柳徹子から「お父様はどういう方でしたか？」と話題を振られる一幕が。「ひとつ覚えてるエピソードがあって、僕が小学生の時学校行きたくないってなってるときがあって。そんなに深刻ではないけどいじめだったのかな」と振り返った。

「凄い悩んでる時に、父親が僕の母親に向かって僕の聞こえるような声だと思うんですけど“本屋行ったら『悩む子ほど良く育つ』っていう本があったぞ”って言ったんです」と回想。「それを聞いて僕はものすごく気が楽になったんです。悩んでもいいんだって思って」と明かした。

「でも、その後何度調べてもそんな本はないんです。やりおるな父親と思って」と当時父が話していた本は佐藤を気遣っての“ウソ”だったという。「それが自分が書く脚本に未だに影響していて。一見マイナスなことだったり、負を抱える人間が逆にそれを力にしたり、そういういうようなのが僕の根本になってる。やっぱり父親って偉大だなと思いました」と締めくくった。