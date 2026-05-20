EarFun Clip 2

Amazonはタイムセールを開始。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、20日に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,988円に、イヤカフ型「EarFun Clip 2」は9,990円から7,990円になっている。

さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EARMHDEAW」も用意されており、これを適用するとさらに低価格で購入できる。各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下のとおり。

AV Watch読者限定・Amazonで使える6% OFF上乗せクーポン

クーポンコード：EARMHDEAW

クーポンコード有効期間：5月20日 ～ 6月2日23時59分

期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格(最新の価格はAmazonのページを参照のこと) EarFun Clip 2通常価格：9,990円セール価格：7,990円クーポン利用後の特別価格：7,511円 EarFun Air Pro 4+通常価格：13,990円セール価格：10,988円クーポン利用後の特別価格：10,329円 EarFun Air Pro 4i通常価格：7,990円セール価格：6,423円クーポン利用後の特別価格：6,038円 EarFun Clip通常価格：7,990円セール価格：6,160円クーポン利用後の特別価格：5,790円 EarFun OpenJump通常価格：8,990円セール価格：6,988円クーポン利用後の特別価格：6,569円 EarFun Air Pro 4通常価格：9,990円セール価格：7,777円クーポン利用後の特別価格：7,310円 EarFun Tune Pro通常価格：8,990円セール価格：6,987円クーポン利用後の特別価格：6,568円 EarFun Wave Pro通常価格：8,990円セール価格：7,188円クーポン利用後の特別価格：6,757円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください