３ヶ月で10kg減量成功。アラサー女性が実践した【簡単ダイエットルール】３つ
ダイエットに取り組む際、色々とルールを決めてしまいがち。でも、自分で決めたルールがストレスになってダイエットに挫折という結果を招いてしまった経験はありませんか？ そこで参考にしたいのが、３ヶ月で10kg減量成功したレナさん（24歳・女性・事務職）の【簡単ダイエットルール】です。
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３ヶ月で10kg減量成功に導いた簡単ダイエットルール３つ
「太りやすい体質で運動もあまり得意ではない」というレナさんが実践したのは、食事管理における下記３つのルールでした。
（２）１日の食事のメインを昼食にする
（３）21時以降は食べない
減量成功後も上記３つのルールを守り続けているというレナさん。特に「夜９時以降は食べない」というルールは一見簡単そうに見えて、現実はなかなか厳しいものだったそう。
それでは実際にどんなものを食べているかと言うと、朝食はチアシードやナッツなどスーパーフードやフルーツをトッピングしたヨーグルト、１日の中でもメインとなる昼食は一汁三菜を心がけた栄養バランスの良い食事、そして夕食は炭水化物をなるべく摂らず、サラダとタンパク源となる肉、魚、大豆食品などにしていたと言います。
また、間食については極力しないようにしたそうで、どうしても小腹の空くときはナッツ類やドライフルーツを少量食べたり、ギリシャヨーグルトなどを食べるようにしていたそう。まさに「継続は力なり」です。
毎日のストレッチ習慣で柔軟な体をキープしていく
そして運動についてですが、運動があまり好きではないレナさんは激しい運動ではなく“柔軟な体をキープすること”に重点を置いて１日の終わりにストレッチすることを習慣にしたそうです。
筋肉を刺激するストレッチはスタイルアップに役立つだけでなく、全身の血流が良くなり代謝UPにつながるので、ダイエットにも良い効果をもたらしてくれると言われています。また、「慢性的な冷え性や肩こり、腰痛なども改善された」とレナさん。こちらもぜひ参考にしたいところです。
レナさんのダイエットからは、“ルールを決める際は必ず実践できる内容にして、決めたルールをコツコツ実践していくことが何よりも大切”ということが伝わってきます。ぜひレナさんの簡単ダイエットルールを参考に、自分が地道に実践可能なルールを決めてダイエットに取り組んでみてくださいね。