みんなもマネしてみて♡ 夢を叶えているBOY＆GIRLたちの「成功のヒケツ」をCHECK！

夢を叶えている成功者の人たちって一体どんなマインドを持っているの...？そこで今回は、憧れの職業についた先輩たちの「やるコト・やらないコト」を聞き込み調査しちゃいました！チャンスを引き寄せるマインドや、マイルール、願掛けなど...。みんなもマネしてみてね♡

アゲBOYとアゲGIRLのやるコト・やらないコト 夢を叶えているBOY＆GIRLたちの成功のヒケツはここにアリ！チャンスを引き寄せるマインドや、マイルール、願掛けなど……。さっそく、マネしてみちゃお♡

Check! 今が一番若い！とキモに銘じる by YouTuber・とうあ 「チャレンジを始めるのに遅いことなんてない！なにごとも年令のせいにしてあきらめない！ただし、今この瞬間が一番若い私なんだから、なにか始めるならば、今すぐに！が鉄則です」

Check! 縁起のいい日にアクセや靴をおろす by アイドル・辻野かなみ（超ときめき♡宣伝部） 「お守りにしたいアクセや、自分を“いい場所へ連れていってくれる”という意味を持つ靴は、運気のいい日におろしています。願掛けの意味を込めて、ライブの日には必ず身につけるようにしています」

Check! お守りをなでる by アイドル・吉川ひより（超ときめき♡宣伝部） 「応援してくださっている方々からよく芸能に御利益があるお守りをいただくんです。緊張してしまうようなお仕事や、失敗できないライブなど、力を借りたいときは、そのお守りをそっとなでるようにしています！」

Check! 勢いがあるときほど、初心を忘れない by タレント・村重杏奈 「今、仕事が調子いいなとか、最近バラエティもミスなくがんばれているなってときほど、『調子に乗るのは、やめよ』みたいな戒める心を持つようにしています。今日、挨拶しっかりできてるかな？ とか、見落としがちな、基本のキに戻るようにするんです」

Check! あえてルーティンは作らない。 by アナウンサー・原田葵 「取材の際、ルーティンができなかったときにあせってしまうから、と話すアスリートの方がすごく多いんです。私もなるほどと納得してからはマネしています」

Check! 自分を苦しめすぎない by 俳優・綱啓永 「無理しすぎず、かつ結果を出せるバランスを探ることって大切。ときには、自分に厳しすぎなくてもいいんじゃないかと僕は思います。仕事など自分ががんばりたいことこそ、気持ちが折れないギリギリをせめてがんばり続けたいから」

Check! どんなことにもまずは挑戦すること by 俳優＆アーティスト・山下幸輝 「ダンスやオーディション、演技などいろんなことに挑戦してきました。だからこそ、なにごともやってみないとわからないと思っているので、やるかどうか悩む時間がもったいない！即、挑戦！それで見えてくるものってあると思います」

Check! 勘違い野郎になる by お笑い芸人・福田麻貴（3時のヒロイン） 「無謀な夢へのチャレンジって、根拠のない自信と、夢に対する執着心がないと、できない。一旦、バカになる時期を経て、馬力を出す。そんな勘違い野郎でいい！」

Check! 真面目で愛される人になる by お笑い芸人・かなで（3時のヒロイン） 「真面目。活躍されている芸能人はみんな、真面目だと思います。売れている人ほど、謙虚で愛される能力を持ってる人が多いので、そうなれるような行動を日々心がけてます」

Check! 人に対して粗末な扱いをしない by お笑い芸人・ゆめっち（3時のヒロイン） 「売れていらっしゃる方は本当に人柄がいい方ばかり！スタッフさんや他の演者の方、誰に対しても分けへだてなく接している姿が印象的。私も、どんなときでもそんな風に人と向きあえる人でありたいと思っています」

Check! 目標や夢を書き出す。 by Rayモデル・中川紅葉 「私は年の初めにその年のやりたいことを書き出します。大きい夢でも小さい夢でも、ふと思いついたらメモをします。文字にすることで実現するためにはなにをしたらいいかを具体的に考えられるようになるんです」

Check! その場で立ち止まらない。 by Rayモデル・北里琉 「“未来の私”は“今の私”より成長していたい！だから常に新しいことに挑戦できているか、成長するために行動できているかをよく考えます。悩みごとができても、なにかできることを探すようにしています」

Check! ここぞというときこそ、変顔。 by インフルエンサー・都 「緊張をほぐすおまじない。受験の試験前とか緊張するときに、マスクの下でめっちゃ舌を出したり、変顔をするんです（笑）。ちょっとおかしなことをする余裕を作るというか。少しの笑いがあれば平常心を取り戻せる気がするんです」

Check! 私はラッキーガール、ラッキーナンバーワン。って思い込む。 by インフルエンサー・しげ 「友だちに『しげは勝ち馬だよね』ってよく言われます（笑）。でもそれは、悪く転んでも、結局いい方向に転じるって、常に自分に言い聞かせているから。思い込むことで運を引き寄せられると信じています」 構成／小田和希子、柿沼奈々子、草野咲来

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