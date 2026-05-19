ニトリは、充電式の『ミニ高速ファン（MN07NR）』を5月上旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始したことを発表した。

【画像あり】コンパクトサイズが確認できる外観

本製品は、携帯性と風の強さを両立した暑さ対策アイテムとして開発されたハンディファン。ニトリ最小のコンパクトサイズながら強い風を実現しており、清涼感のあるクリアボディの外観に仕上げられている。本体の外形寸法は幅約3.3×奥行約3.7×高さ約10.4cm、質量は約90gと、ポケットにも収まるサイズ感となっている。

風量は3段階で切り替え可能で、通勤・通学、屋外イベント、スポーツ観戦、アウトドアなど、シーンや体感に合わせて使い分けられる。充電式でストラップが付属するため、荷物が多く手がふさがる場面でも持ち運びやすい仕様だ。

内蔵電池は2000mAhのリチウムイオン電池（3.7V）を搭載。充電時間は約6時間で、連続使用時間は風量「1」で約7時間、風量「3」で約1.5時間となっている。なお、本体の充電にはDC5V 2Aに対応したUSB電源アダプターが別途必要となる。

カラーはクリアとブラックの2色展開。価格は1,990円。付属品として約60cmの充電用USBコードとストラップが同梱される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）