Toshlが、新曲「ブチかませ」を明日に配信リリースすることを発表した。

この楽曲は、ボカロPであるさたぱんPの作詞作曲によるもので、初めてのボカロPとのコラボレーションが実現した。

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◾️Toshl コメント

もし自分が“ボカロ”の世界に入ったら、

一体どんな化学反応が生まれるのだろう？

そんな想いから、

今回、IM A SINGERとしての一つの試練として、

僕にとって未知の音楽表現である

“ボカロ”の世界に飛び込んでみました。

『ブチかませ』には、

時代や常識に縛られず、

魂を解き放つようなエネルギーが迸っています。

そして今回、

この楽曲を通して、

さたぱんPさんと出逢えたことにも心から感謝しています。

レコーディングも、

これまでにない感覚の連続で、

とってもエキサイティングでした。

違う次元へ、

自分をブチ破って、

新たに“ブチかました”Toshlを感じていただけたら嬉しいです。

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◾️さたぱんP コメント

「ブチかませ」という言葉が持つ真っ直ぐな衝動を核に、聴き終わった後に熱が残るような体験を追求しました。Toshlさんの圧倒的な存在感を持つ歌声を最大限に活かすため、激しさと叙情性を行き来するスケール感のあるサウンドを意識して制作しました。

RECでは僭越ながらも言葉の勢いやニュアンスをディレクションさせて頂きました。楽曲の仕上げまで一貫して手掛け、楽曲の世界観を最後まで丁寧に磨き上げました。

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さらに、配信日当日に同曲のMVも公開される。アニメーションで描かれており、さたぱんPのMVでもお馴染みの映像作家・内田清輝・グ弍(PicassoTrigger) が手掛けている。

https://youtu.be/Vbb54F-alTA

◾️アルバム『IM A SINGER VOL.4』

2026年7月1日（水）リリース

購入：https://toshl.lnk.to/ias4PR 初回限定盤【CD+BD】 TYCT-69388 \6,050（税込）

通常盤【CD】 TYCT-69389 \3,630（税込）

※初回限定盤と通常盤のジャケット写真は異なります UMストア限定セット【CD＋BD＋GOODS】\9,350（税込）

7月31日（金）発売（〜2026年5月31日（日）23:59まで）

【初回封入特典】 特製ダイカットステッカー（5種のうち1枚ランダム封入） ▼CD収録予定楽曲 ※全形態共通 曲順未定

愛をとりもどせ!!

ミックスナッツ

虹

魂のルフラン

紅蓮の弓矢

secret base 〜君がくれたもの〜

ムーンライト伝説

運命の閃光（オリジナル曲）

煌めきは風（オリジナル曲）

他 ▼CDショップ別購入者特典

・Amazon.co.jp: スマホポーチ

・楽天ブックス: アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング: マルチショルダーバッグ

・その他店舗 共通特典: B2告知ポスター

※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします

※特典絵柄は後日発表いたします

◾️＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞

イベント詳細：https://www.anilege.jp/

チケット購入：https://www.funity.jp/tickets/alfj/showlist