【Wonjungyo】クリアタイプのルースパウダー＆新色サクラピンクのリキッドチークが登場

コスメブランドのWonjungyo（ウォンジョンヨ）は5月27日、「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N 04 ソフトクリア」と「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク 05 サクラピンク」を全国発売します。

■透けるような“さらさら肌”を演出

「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー」は、肌の凹凸をカバーして透明感のある肌を演出するアイテムです。

今回発売する新色「N 04 ソフトクリア」は、透けるような“さらさら肌”に仕上げるクリアタイプ。ツボクサ葉エキスやヒアルロン酸などのスキンケア成分を配合しており、ベースメイクの仕上げやスキンケア後のベタつき防止用にも使用できます。

パッケージには、ホワイト×クリアカラーを採用しています。

また、過去に限定色として発売した淡いパープルカラーの「03 プレーンラベンダー」も同日に限定再販します。

リキッドチークの「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク」からは、明るい白みカラーの新色「05 サクラピンク」が登場。

サクラの花びらのような淡いピンクカラーが肌に溶け込み、自然な血色感を引き出します。単色使用のほか、手持ちのチークとの重ね付けも楽しめます。

■商品概要

商品名：ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N

容量：13g

価格：各2,420円

カラー：＜新色＞04 ソフトクリア、＜限定再販＞03 プレーンラベンダー

商品名：ウォンジョンヨ ベアブルームチーク

価格：各1,650円

カラー：＜新色＞05 サクラピンク

取扱い：ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ＆トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）

（フォルサ）