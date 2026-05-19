グッチは“コア”へ帰還する──タイムズスクエアで提示された「GucciCore」という都市のワードローブ
2026年5月16日、Gucci は、ニューヨーク・タイムズスクエアにて2027 クルーズコレクション「GucciCore」を発表しました。グッチにとってニューヨークは、1953年にイタリア国外初となるショップをオープンした特別な都市です。70年以上にわたりブランドの歴史と深く結びついてきたこの街で発表された「GucciCore」は、単なる新コレクションではなく、グッチ自身の“帰還”として位置づけられています。
Courtesy of Gucci
舞台となったのは、世界でもっとも情報密度の高い都市空間のひとつであるタイムズスクエア。巨大なデジタルビルボードと無数のスクリーンに囲まれたこの場所で、グッチはブランドの本質を「ヴィジュアル ランゲージ」として再構築し、新たな“コアワードローブ”として提示しました。
Courtesy of Gucci
ショーに先駆けて映し出された映像も象徴的でした。タイムズスクエアのスクリーンには、アーカイブ映像と広告的ビジュアルを組み合わせたモンタージュが流れます。そこには「Gucci Acqua」「Gucci Underwear」「Gucci Viaggio」「Gucci Automobili」「Gucci Businesswear」「Gucci Gym」、さらには架空の「Palazzo Gucci Hotel」や「Gucci Life」までが登場。
それは単なるプロダクト群ではなく、“Gucci”という存在をライフスタイルであり、美学であり、ひとつのエトスとして拡張していく試みでした。
Courtesy of Gucci
今回の「GucciCore」は、デムナによるグッチらしさの探求の第4章にあたります。「La Famiglia」「Generation Gucci」「Primavera」で展開してきたヴィジュアル ランゲージを融合し、実用性と着やすさを備えた“恒久的なワードローブ”として再構築しています。
興味深いのは、“Core”という言葉の扱い方です。ここで語られているのは、過去への回帰ではありません。むしろ、デジタル時代のノイズに満ちた都市空間の中で、それでもなお一目で「Gucci」とわかるものは何か、という問いです。
Courtesy of Gucci
コレクションには、ニューヨークという都市そのものが投影されています。マディソン・アベニューの金融関係者、ソーホーやブルックリンのスケーター、シアリングコートを羽織った“ladies who lunch”、ドレスやパンツスーツを着こなすソーシャライトたち。異なる階層、異なるカルチャー、異なるテンポのスタイルが、都市の交差点のように共存しています。
Courtesy of Gucci
ルックは、実用性と誇張、クラシックとストリート、ラグジュアリーとユーティリティのあいだを行き来します。
バターのように柔らかなレザーやGGファブリックによるサーキュラーシルエットのデュベストールは、機能よりもフォルムを優先した存在。一方で、テクニカルファブリックとシアリングを用いたリバーシブルコートは、極めて実用的です。
Courtesy of Gucci
また、1950年代以来のシグネチャーであるウェブ ストライプは、バンドゥトップとして大胆に再構成され、クロコダイルの鱗を思わせるスパンコールやビーズフリンジ、フェザーエンブロイダリーは、オートクチュール的な華やかさをメンズウェアへと持ち込んでいます。そこには、“日常着”でありながら、同時に“記号”でもあるという、グッチ特有の二重性があります。
Courtesy of Gucci
特に印象的だったのは、今回のショーが“静かなラグジュアリー”とは真逆の場所で行われたことです。
現在、多くのラグジュアリーブランドは、静謐なサロンや歴史建築、あるいは排他的な空間の中で「本物らしさ」を提示しようとしています。しかし「GucciCore」が選んだのは、広告、観光客、スクリーン、光、音、消費が絶え間なく流れ続けるタイムズスクエアでした。
Courtesy of Gucci
その選択は、現代においてラグジュアリーがどこで成立するのか、という問いにも見えます。ノイズの中で、なお際立つものは何か。スクリーン越しに拡散され続ける時代に、“ブランドの核”はどこに存在するのか。
Courtesy of Gucci
「GucciCore」は、単に“グッチらしい服”を提示するコレクションではありませんでした。それは、都市、デジタル空間、群衆、記号、そして日常の中で、ラグジュアリーがどのように存在し続けるのかを探る試みでもあります。
タイムズスクエアの光の中で、グッチはブランドの“コア”を探していたのかもしれません。
Courtesy of Gucci
舞台となったのは、世界でもっとも情報密度の高い都市空間のひとつであるタイムズスクエア。巨大なデジタルビルボードと無数のスクリーンに囲まれたこの場所で、グッチはブランドの本質を「ヴィジュアル ランゲージ」として再構築し、新たな“コアワードローブ”として提示しました。
Courtesy of Gucci
ショーに先駆けて映し出された映像も象徴的でした。タイムズスクエアのスクリーンには、アーカイブ映像と広告的ビジュアルを組み合わせたモンタージュが流れます。そこには「Gucci Acqua」「Gucci Underwear」「Gucci Viaggio」「Gucci Automobili」「Gucci Businesswear」「Gucci Gym」、さらには架空の「Palazzo Gucci Hotel」や「Gucci Life」までが登場。
それは単なるプロダクト群ではなく、“Gucci”という存在をライフスタイルであり、美学であり、ひとつのエトスとして拡張していく試みでした。
Courtesy of Gucci
今回の「GucciCore」は、デムナによるグッチらしさの探求の第4章にあたります。「La Famiglia」「Generation Gucci」「Primavera」で展開してきたヴィジュアル ランゲージを融合し、実用性と着やすさを備えた“恒久的なワードローブ”として再構築しています。
興味深いのは、“Core”という言葉の扱い方です。ここで語られているのは、過去への回帰ではありません。むしろ、デジタル時代のノイズに満ちた都市空間の中で、それでもなお一目で「Gucci」とわかるものは何か、という問いです。
Courtesy of Gucci
コレクションには、ニューヨークという都市そのものが投影されています。マディソン・アベニューの金融関係者、ソーホーやブルックリンのスケーター、シアリングコートを羽織った“ladies who lunch”、ドレスやパンツスーツを着こなすソーシャライトたち。異なる階層、異なるカルチャー、異なるテンポのスタイルが、都市の交差点のように共存しています。
Courtesy of Gucci
ルックは、実用性と誇張、クラシックとストリート、ラグジュアリーとユーティリティのあいだを行き来します。
バターのように柔らかなレザーやGGファブリックによるサーキュラーシルエットのデュベストールは、機能よりもフォルムを優先した存在。一方で、テクニカルファブリックとシアリングを用いたリバーシブルコートは、極めて実用的です。
Courtesy of Gucci
また、1950年代以来のシグネチャーであるウェブ ストライプは、バンドゥトップとして大胆に再構成され、クロコダイルの鱗を思わせるスパンコールやビーズフリンジ、フェザーエンブロイダリーは、オートクチュール的な華やかさをメンズウェアへと持ち込んでいます。そこには、“日常着”でありながら、同時に“記号”でもあるという、グッチ特有の二重性があります。
Courtesy of Gucci
特に印象的だったのは、今回のショーが“静かなラグジュアリー”とは真逆の場所で行われたことです。
現在、多くのラグジュアリーブランドは、静謐なサロンや歴史建築、あるいは排他的な空間の中で「本物らしさ」を提示しようとしています。しかし「GucciCore」が選んだのは、広告、観光客、スクリーン、光、音、消費が絶え間なく流れ続けるタイムズスクエアでした。
Courtesy of Gucci
その選択は、現代においてラグジュアリーがどこで成立するのか、という問いにも見えます。ノイズの中で、なお際立つものは何か。スクリーン越しに拡散され続ける時代に、“ブランドの核”はどこに存在するのか。
Courtesy of Gucci
「GucciCore」は、単に“グッチらしい服”を提示するコレクションではありませんでした。それは、都市、デジタル空間、群衆、記号、そして日常の中で、ラグジュアリーがどのように存在し続けるのかを探る試みでもあります。
タイムズスクエアの光の中で、グッチはブランドの“コア”を探していたのかもしれません。
Courtesy of Gucci