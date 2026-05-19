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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「ピーマン、丸ごとレンジ5分。もう焼かなくていい。」と題した動画を公開しました。包丁もハサミも使わず、電子レンジだけで完結する驚きのズボラレシピを紹介しています。



動画で紹介されているのは、ピーマン4個を丸ごと使った超簡単な副菜レシピです。調理の最大のハイライトは、最初の下準備にあります。「包丁もハサミも不要！」という説明の通り、両手にピーマンを1個ずつ持ち、素手で思い切り潰して割れ目を入れるという斬新な手法を披露しています。



割れ目を入れたピーマンを耐熱容器に移し、水大さじ1を加えてふんわりとラップをしたら、あとは電子レンジにお任せ。600Wで5分、または500Wで6分加熱します。加熱後の味付けはさらにシンプルで、「調味料は2つだけ！」。2倍濃縮めんつゆ大さじ1とごま油大さじ1を加え、箸でピーマンをひっくり返しながら浸していきます。触るとふにゃっとしており、レンジ加熱だけでしっかりと柔らかくなっていることがわかります。



最後に鰹節をトッピングすれば完成です。動画では、できあがったピーマンを箸で持ち上げながら、「ヘタも種も柔らかくて旨い！」と実食した感想を伝えています。



「安くて、簡単で、旨い！こういうのがいい」と絶賛される一品。洗い物も少なく、忙しい日のあと一品に大活躍間違いなしのレシピを、ぜひ毎日の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ピーマン 4個

・水 大さじ1

・2倍濃縮めんつゆ 大さじ1

・ごま油 大さじ1

・鰹節 適量



［作り方］

1. よく洗ったピーマンを両手に1個ずつ持ち、素手で潰して割る。

2. 耐熱容器に1のピーマンを入れ、水大さじ1を加える。

3. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。

4. 加熱後、2倍濃縮めんつゆとごま油を加え、ピーマンにしっかりと浸す。

5. 鰹節を適量トッピングして完成。